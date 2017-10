Nemá výsledky, ale je hodně silná. Znepříjemní nám to, říká Vrba o Spartě

Před nedělním ligovým hitem má jeho tým před rivalem dvanáctibodový náskok, předchozích devět zápasů vyhrál a nezdá se, že by Sparta měla být týmem, který Plzeň zastaví.

„Bude tam úžasná atmosféra. Čeká nás soupeř, který bude hodně nažhavený a bude chtít dokázat, že kvalitu má,“ řekl Vrba v rozhovoru pro klubový web.

Opravdu jste přesvědčený, že Sparta má kvalitu?

Jsem, je jen otázkou času, kdy si to tam sedne. Zatím máme výhodu a doufám, že ji budeme mít i po zápase. Rádi bychom pokračovali v tom, jak jsme sezonu v lize začali.

Čím vás může Sparta překvapit, ohrozit?

Nemá výsledky, jaké by si představovali. Ale beru je jako mužstvo, které má nejvyšší ambice. Určitě boj o titul nevzdávají. S námi to budou chtít potvrdit a hodně nám zápas znepříjemnit.

Před Spartou máte obrovský náskok. Cítíte se i jako favorit?

Myslím si, že zápas favorita nemá, je to vyrovnané. Sparta je strašně silný soupeř a pro nás to bude velmi těžký zápas. Doufejme, že po něm budeme spokojení my.

Je pro vás složité se na protivníka připravit, když pokaždé hraje v jiné sestavě? Je Sparta pro vás nečitelná?

Ze začátku ta výměna byla větší, ale to bylo tím, že přišel nový trenér a hodně hráčů. Sparta si prošla obdobím, které je po takovém zásahu zákonité. Jak trenér hráče víc poznává, tak se jim sestava stabilizuje.

Vyhráli jste devětkrát za sebou, desáté vítězství vám přinese ligový rekord, který vezmete právě Spartě. Patří to k motivační složce?

Tyhle rekordy nevnímám, je mi to jedno. Soustředím se jen zápas a opravdu mě tyhle záležitosti moc nezajímají.