Chybí mi respekt ke Spartě i k Rosickému, kritizoval Stramaccioni

Bezprostředně po utkání v televizním rozhovoru mluvil o dvou penaltových situacích. Na tiskové konferenci svou odpověď rozvedl.

„Neřeším penalty nebo ofsajdy. Plzeň dala gól, vyhrála. Bravo, gratuluju, respektuju výsledek. Ale během utkání jsem cítil.... Není pro mě snadné to vyjádřit v jiném jazyce než v italštině. Ale přišlo mi, že bychom měli být víc respektovaní,“ řekl Stramaccioni.

Co tím myslíte?

Rosický byl po nástupu do hry okamžitě třikrát faulovaný, za každý z těch zákroků mohla přijít karta. Tomáš je legenda, kterých je třeba si vážit a v Itálii by se tohle Tottimu nestalo. Za takové zákroky by rozhodčí tahal karty. Od nás ji Václav Kadlec dostal za první faul. Hejda udělal čtyři pět hrubých faulů a dostane kartu až v 70. minutě. Nejsme Benevento, což je nováček italské ligy. Jsme Sparta! Tým s velkou historií, který si zaslouží respekt.

Respekt, to se v Česku nenosí...

Poslouchám, o čem rozhodčí hovoří s hráči na trávníku a to mě znepokojuje.

Vaše fanoušky zase znepokojuje bodová propast, která je mezi Spartou a Plzní. Patnáct bodů. Souhlasíte, že šance na titul je definitivně pryč?

Určitě to už bude velmi těžké, i když je za námi jen třetina ligy. Náš cíl být na jedné ze dvou pozic pro Ligu mistrů zůstává, ale i to bude složité, a zvlášť po porážce s Plzní.

Cítíte zmar, beznaděj, frustraci?

Není to lehké, jsme velmi zklamaní, podali jsme velmi dobrý výkon. Každý, kdo zápas viděl, musí říct, že jsme si nezasloužili prohrát. Měli jsme osmnáct střel, jedenáct rohů, ale výsledek je špatný. Ale musíme mít hlavu nahoře. Prohráli jsme, to se stává, ale hráli jsme jako Sparta.

Jenže gól jste nedali. Proč?

Když budeme první třetinu sezony analyzovat, samozřejmě dojdeme k tomu, že poměr střel a gólů je špatný. Náš nejlepší střelec je opět Lafata - legenda, hráč, kterého moc obdivuju, ale pro budoucnost Sparty musíme uvažovat, jak ho výhledově nahradit. Musíme myslet na budoucnost. Jsem rád že se zlepšila forma Kadlece, větší efektivitu chci po křídlech. Na tom je třeba pracovat.

Budete u toho dál vy?

S majitelem mluvíme pořád, před zápasem, v den zápasu, po něm budeme mluvit zase. Jsem profesionál, soustředím se jen na svou práci. Musím říct, že po utkání s Plzní přišel i za hráči do kabiny a poděkoval jim za odvedený výkon.