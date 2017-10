Stramaccioni: Vrba je skvělý trenér, ale vést Plzeň a Spartu je rozdíl

Andrea Stramaccioni o Tal Ben Chaimovi Izraelský záložník Tal Ben Chaim, nejdražší hráč, který kdy přišel do české ligy (78 milionů korun) je zatím velkým zklamáním. Nedal ještě gól a v poslední době ztratil i místo v základní sestavě. „Nenaplnil očekávání, nepotvrdil hodnotu, jakou do něj Sparta investovala. Ale vžijte se do jeho role. Poprvé v životě přišel do jiné země, do jiné kultury, do nového mužstva. Nepomohly mu ani zdravotní problémy které měl v přípravě. Já i Sparta od něj očekáváme víc. On je první, kdo od sebe očekává víc.

Když bude hrát tak, jak umí, tak bude v základní sestavě,“ řekl Stramaccioni.