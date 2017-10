Vrátí se Sparta do hry o titul? Proti Plzni ji čeká ideální utkání

„Je to pro ni ideální utkání,“ překvapí někdejší sparťan a kapitán české reprezentace Tomáš Ujfaluši. „Hraje proti prvnímu týmu, ale má ho doma, přijde plný dům a může Plzeň porazit. Věřím jí. Plzeň je v laufu, ale teď hraje na Letné, to bude i pro ni těžké. Když Sparta vyhraje, nakopne ji to.“

Televizní expert a sparťanský odchovanec Jan Rajnoch souhlasí: „Pro Spartu to opravdu může být zápas, ve kterém se postaví na nohy. Jasně, Plzeň je rozjetá, ale každá série někdy končí. Kdybych si měl tipnout - a to bych nemluvil jako fanoušek Sparty, intuice mi říká, že vyhraje 2:1.“

Tomáš Ujfaluši

Upřímně, Letenským prakticky ani jiná možnost než zvítězit nezbývá. Její majitel Daniel Křetínský před sezonou utrácel miliony za zahraniční posily včetně kouče Stramaccioniho. Přímý postup pro českého šampiona do Ligy mistrů je tuze velká motivace.

A pokud by Sparta v neděli z náskok rivala neumazala...

„... tak už může boj o titul odpískat, byť kol zbývá ještě dost,“ domnívá se Rajnoch. „Pokud se ještě chtějí zapojit do hry o titul, musí zvládnout nejen utkání s Plzní, ale i to další těžké v Jablonci. Je to jejich poslední šance,“ doplňuje Ujfaluši.

Sparťané si to samozřejmě uvědomují. Jsou pod velkým tlakem, ale ten patří na Letné k pracovní náplni jako k čertovi rohy.

„Všichni víme, jakou máme ztrátu. Doufám, že v neděli něco smažeme. Každý zápas je už jako play-off v hokeji. Od nás se už moc nečeká, ale nevzdáváme se,“ velí sparťanský kapitán David Lafata.

„První třetina ligy teprve bude za námi, víme že ztrácíme, že mají skvělou sérii, my ne, dělali jsme chyby, ale musíme se soustředit na neděli a ne přemýšlet o zbytku sezony,“ nabádá svůj mančaft Andrea Stramaccioni. Odhodlaně říká: „Respektuji sérii Plzně, ale věřím, že ji zastavíme.“

Italský odborník mluví přesvědčivě i zajímavě. Třeba o taktice.

„Můžu říct, že jsme našli rozestavení, jak bychom chtěli hrát: hrot, dvě křídla, dva střední záložníci šestka a osmička. Přestože můžu mít jasno o sestavě, chci udržovat hráče v napětí, aby byli všichni připravení na zápas,“ odmítá prozradit, zda bude připravený klíčový záložník Tomáš Rosický.

Jenže jen slov už mají fanoušci rudých dost. Trenérův rukopis musí začít být jasně rozeznatelný na hřišti. On má hlavní zodpovědnost za mdlý tým. Ale je férové připomenout, že na hřišti hrají hráči, nikoli kouč. Souboje za ně nevyhraje. Právě od nich je třeba se odpíchnout.

Jan Rajnoch

Zvládat miniduely muže proti muži. „Přesně tak. A mně nejvíc na současné Spartě chybí její pověstné srdce. Ano, má hodně cizinců v týmu, ale ti jsou dobře placení a musí odvádět pro klub maximum stejně jako čeští kluci v zahraničí,“ nelíbí se Rajnochovi přístup některých posil. Za očekáváním je hlavně nejdražší nákup - izraelské křídlo Ben Chaim. „Když se nedaří, musí být bojovnost na prvním místě. Až pak fotbal,“ povídá Rajnoch.

„O soubojích je dnešní fotbal. Sparťané potřebují sbírat odražené balony, ukázat maximální nasazení,“ nabízí Ujfaluši recept na suverénní královnu Viktorii. „Plzeň má výbornou útočnou fázi, bude záležet hodně na tom, jak bude Sparta kompaktní v defenzivě. Dopředu typy na vstřelení gólu má, ale pomohlo by jí, kdyby byl k dispozici Rosický.“

Nákladná zahraniční cesta, na kterou se boss Křetínský s klubem vydal, vyžaduje čas, trpělivost. Obojího ubývá. „Já bych to ještě nevzdával, Sparta si musí sama vyhodnotit, jestli je tato cesta plná drahých posil správná, ale je jasné, že Stramaccioni potřebuje čas. Nějaký už dostal. Po následujících dvou zápasech se ukáže, zda by měl dostat i další prostor. V sázce je přímý postup do Ligy mistrů za první místo,“ připomíná Ujfaluši.

„Sparta se pustila do velkého projektu a byla by chyba teď z něj ustoupit. Ale souhlasím, že kdyby se jí nevydařila následující dvě kola, bylo by asi správné to přehodnotit,“ přikývne Rajnoch.