Stramaccioni se vyžíval ve změnách, Ščasný má svých jedenáct mužů

Když nikdo nemarodí, když nikdo nemá trest, je tak snadné vyjmenovat hráče, kteří za Spartu nastoupí v základní sestavě.

Nita, Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa, Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič, Tetteh, Šural.

Jedenáct jmen, která se nemění. Ščasný od svého nástupu, kdy po prvním ligovém kole a po úvodním duelu v kvalifikaci o Evropskou ligu nahradil Pavla Hapala, použil pro základní sestavu v následujících devíti zápasech jen čtrnáct hráčů.

Tal Ben Chaim se hned v tom prvním v Jablonci vážně zranil, místo něj se do sestavy po zranění vrátil kapitán Šural. Vatajelu v duelech na Bohemians a s Duklou nahradil zraněného Costu. V Ostravě zase nastoupil Sáček místo potrestaného Kangy.

„Když se vyhrává, většinou sestava zůstává. Sehráváme se, na hřišti se pak objevují automatismy, může to být lepší a lepší,“ přemítal kapitán Josef Šural.

Viktoria Plzeň - Sparta pátek 19.00, rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Petržela, Hořava, Hrošovský, Kolář, Kopic - Krmenčík. Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Tetteh, Šural.

Sparta má v kádru sedmadvacet hráčů včetně tří brankářů. Dlouhodobě mimo hru jsou zranění Ben Chaim, Václav Kadlec a Václav Drchal.

Do nominace na zápas se dostane osmnáct fotbalistů, takže zbylých šest je o víkendu nevytížených.

„Vnímám, že ty, kteří nejsou v základu, to štve. Ale to je dobře. Je to lepší, než kdyby jim to bylo jedno. Trénují na sto procent, aby to změnili. Ale zároveň cítím, že všichni držíme spolu, že lavička s námi žije, že nám kluci přejí,“ ujistil Šural.

Loňský podzim byl přesně opačný. Tehdejší kouč Stramaccioni týden co týden sestavu měnil, hráče točil, někdy až nelogicky.

Například Martina Frýdka téměř na dva měsíce odstavil, pak ho znenadání nasadil. O Václavovi Kadlecovi řekl, že neplní úkoly, které mu dává, ale za týden byl v základní sestavě.

Například po vítězném zápase nad Karvinou udělal do následujícího derby na Slavii čtyři změny. Minimálně jedna následovala pokaždé. Výjimkou byl úvod sezony, když do utkání v Liberci poslal totožné hráče, kteří hráli od začátku v předchozím duelu v Mladé Boleslavi.

Než v úvodu jara předčasně skončil, tak do druhého jarního kola udělal tři změny a do třetího zase tři. Až s příchodem Pavla Hapala se sestava ustálila, Ščasný je v tom ještě „preciznější“.

„Každý trenér má jinou filozofii. Stramaccioni měnil sestavu každý zápas. Když jsem přišel, neměli jsme výsledky, takže důvody ke změnám byly, trenér pořád zkoušel něco nového,“ vzpomíná na své začátky ve Spartě záložník Nico Stanciu, který je v klubu od ledna.

„Teď vyhráváme a tolik důvodů do sestavy zasahovat není. Ale můžu říct, že každý trénuje velmi dobře, chováme se jako jeden tým. Od těch, kteří nenastupují, cítím tu správnou energii,“ zdůraznil Stanciu.

V pátek čeká Spartu jeden z nejtěžších zápasů v lize, představí se na hřišti úřadujícího mistra, kde se jí nedaří. V Plzni vyhrála naposledy v srpnu 2011, od té doby tam nasbírala čtyři porážky a dvě remízy.

Plzeňský trenér Pavel Vrba si může být takřka jistý, že Ščasný do boje vyšle ty „své“.

Otázkou však je, v jakém rozestavení to bude. A to je pro plzeňskou přípravu na zápas možná složitější varianta, než to, kdo bude na hřišti od první minuty.

Sparta vedle obvyklého základního rozestavení se čtyřmi obránci, čtyřmi záložníky a dvěma útočníky může vyrukovat se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky.

Pro zápas v Plzni může být tato moderní varianta reálná. Jelikož Vrbův tým takřka vždycky hraje v rozestavení 4-5-1, sparťané by při klasice čtyři čtyři dva měli ve středu pole o jednoho muže méně.

Ščasný tím překvapil v minulém kole Liberec. „Použili jsme ten systém poprvé a teď sami přemýšlíme, jak na Plzeň. V domácím prostředí je Viktoria trochu jiný tým než venku, takže zvažujeme, jak na ně,“ řekl Ščasný pro klubový web.

Změna rozestavení u Ščasného neznamená, že by se v základní sestavě objevila nová jména.

„Složení mužstva volíme tak, abychom v případě, že to nebude fungovat, mohli změnit rozestavení a nemuseli střídat,“ podotkl sparťanský kouč.

Vrba to všechno pochopitelně ví.

„Narazíme na silné mužstvo. Můžeme očekávat změnu rozestavení, ale uvidíme. Myslím, že Sparta je tak zkušené mužstvo, že dokáže měnit rozestavení i v průběhu hry,“ řekl plzeňský kouč.