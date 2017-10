Bakoš rukou ve vápně hrál, ale není důkaz, že úmyslně, řekla komise

„I když většinou to byly momenty v neprospěch domácího týmu, nedopustil se žádné chyby,“ prohlásil místopředseda komise Petr Mlsna, který na utkání dohlížel z pozice delegáta.

„Z mého pohledu tam byla řada kritických situací ve větší míře než je obvyklé. A vyhodnotil je správně.“

O jaké situace šlo?

19. minuta, souboj Zahustela s Havlem v pokutovém území Sparty, hostující hráč musel být ošetřován s krvácením z nosu.

„Domácí obránce byl u míče i ve vzdušném souboji dřív, hostující hráč mu při výskoku narazil do ruky. Byl to nezaviněný souboj. Sice si Havel způsobil zranění, ale nešlo o faul,“ řekl Mlsna.

36. minuta, po centru Zahustela hrál Kopic ve vápně rukou.

„Ukázková situace ze všech podkladových materiálů pro výuku rozhodčích. Hostující hráč byl otočený zády k míči, ruku měl v přirozené poloze, nezahrál úmyslně. Ne, penalta ne.“

41. minuta, Zahustel padá v pokutovém území po souboji s Krmenčíkem.

„Nedošlo tam k držení. Z opakovaných záběrů je vidět, že Krmenčík maximálně položil protihráči ruku na záda, na ramena. Nešlo o faul.“

82. minuta, neuznaný gól Ben Chaima kvůli ofsajdu.

„O ofsajd se jednalo, byť těsný. Signalizace asistenta Kříže a neuznání branky bylo v soulady s pravidly.“

88. minuta, hostující Bakoš zahrál před brankou rukou

„Viděl jsem to asi pětkrát. Ke kontaktu míče a Bakošovy ruky bezesporu došlo, ale není prokazatelné, jestli šlo o úmyslnou ruku. Jestli šla ruka proti míči, jestli to nebyl jen náhodný odraz, jestli Bakoš v předchozím souboji neztratil koordinaci, nic z toho nelze potvrdit. Žádná z verzí není potvrditelná ani vyvratitelná. Komise se ztotožňuje s názorem rozhodčího Příhody. Není žádný důkaz, který by prokázal opak.“

Jak komise vnímá slova sparťanského trenéra Stramaccioniho o scházejícím respektu ke Spartě a Rosickému?

„Žádný tlak nevnímáme, ani nejsem oprávněný komentovat vyjádření trenéra. Než jsem v neděli večer odešel ze stadionu, povídal jsem si se sparťanským záložníkem Tomášem Rosickým. Byl to družný rozhovor a neměl jsem dojem, že by cítil, že by Sparta byla poškozena,“ řekl Mlsna.