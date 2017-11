Sparta a první poloviny sezony: bylo i hůř než letos, ale je to útěcha?

dnes 5:59

Trocha útěchy do bolavých srdcí fanoušků sparťanských fotbalistů: není to tak dávno, kdy na tom mužstvo bylo podobně mizerně jako v současnosti. Ale nikdy nemělo tak obří ztrátu na lídra a nestalo se, že by po polovině ročníku odepsalo takřka všechny mety, na které chtělo dosáhnout.

Bylo i hůř než pod Stramaccionim. Ale je to útěcha? Sparta prožívá jednu z nejslabších sezon v samostatné české historii. Když vedení klubu v létě sáhlo k radikálním změnám, jistě nečekalo, že na tom tým bude tak bídně. „Chceme do základní skupiny Evropské ligy, vrátit titul na Letnou a dostat se do příštího ročníku Ligy mistrů,“ prohlásil v polovině července na tiskové konferenci Adam Kotalík, generální ředitel klubu. Sparta po patnácti kolech podzim 1993

1. místo, 23 bodů (32 bodů v tříbodovém systému), 35 gólů podzim 1994

5. místo, 27 bodů, 30 gólů, 7 bodů ztráta na první příčku podzim 1995

4. místo, 26 bodů, 34 gólů, 5 bodů ztráta podzim 1996

5. místo, 24 bodů, 22 gólů, 4 body ztráta podzim 1997

1. místo, 36 bodů, 28 gólů podzim 1998

1. místo, 31 bodů, 33 gólů, podzim 1999

2. místo, 33 bodů, 37 gólů, 4 body ztráta podzim 2000

1. místo, 39 bodů, 41 gólů podzim 2001

1. místo, 36 bodů, 33 gólů podzim 2002

1. místo, 36 bodů, 26 gólů podzim 2003

3. místo, 26 bodů, 24 gólů, 9 bodů ztráta podzim 2004

1. místo, 36 bodů, 30 gólů podzim 2005

12. místo, 17 bodů, 23 gólů, 17 bodů ztráta

Výhra v poháru podzim 2006

1. místo, 30 bodů, 17 gólů podzim 2007

3. místo, 27 bodů, 26 gólů, 5 bodů ztráta podzim 2008

6. místo, 24 bodů, 22 gólů, 12 bodů ztráta podzim 2009

3. místo, 29 bodů, 17 gólů, 3 body ztráta podzim 2010

2. místo, 31 bodů, 25 gólů, 9 bodů ztráta podzim 2011

1. místo, 37 bodů, 29 gólů podzim 2012

2. místo, 30 bodů, 23 gólů, 1 bod ztráta podzim 2013

1. místo, 39 bodů, 38 gólů podzim 2014

2. místo, 34 bodů, 24 gólů, 1 bod ztráta podzim 2015

2. místo, 32 bodů, 34 gólů, 3 body ztráta podzim 2016

4. místo, 29 bodů, 28 gólů, 7 bodů ztráta podzim 2017

5. místo, 25 bodů, 18 gólů. 18 bodů ztráta Postup do pohárové Evropy vzal za své už po úvodním zápase kvalifikace na hřišti Crveny zvezdy Bělehrad. Představila se nesourodá parta, nejvýraznějším prvkem ve hře byl chaos a jednotlivci nevěděli, co hrát. Jestli se něco od té doby změnilo, zodpovězte si sami... Dávno je pryč šance na titul a přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Pryč jsou i menší cíle, které vyvstaly po krachu těch velkých. Sparta nevyhraje domácí pohár, čímž nepostoupí do základní skupiny Evropské ligy. A po nedělní porážce v Olomouci (0:1) je silně ohrožen i poslední cíl, ke kterému se italský kouč v posledních týdnech na pozápasových tiskovkách začal upínat. Na druhou příčku a možnost hrát o Ligu mistrů v kvalifikaci ztrácí sparťané už sedm bodů. Zbývá jim boj o předkolo Evropské ligy. Aby byl úspěšný, musí se výkony a výsledky sparťanů ve druhé polovině soutěže radikálně změnit. Už zase. „Víme, že si Sparta zaslouží být výš a věříme, že to je otázka tvrdé práce, kterou se tomu snažíme věnovat," prohlásil trenér Andrea Stramaccioni. „Vytváříme novou generaci, která tu pro Spartu bude. Ať už tuhle generaci povede Stramaccioni, nebo jiný trenér." Pod ním Sparta ve více zápasech nevyhrála než zvítězila. V lize má sedm výher, čtyři remízy a čtyři porážky. K tomu dvě prohry v Evropské lize a výhru a prohru na penalty v českém poháru. Prvních patnáct kol se řadí k tomu nejslabšímu, co klub v samostatné české historii předvedl. Zažil i horší první poloviny ročníků, ale v té druhé je vždy vylepšil. Jako před jedenadvaceti lety, kdy sparťané byli po 15. kole pátí a dokonce získali o bod méně než letos. Ale na jaře dobyli titul. To se letos takřka jistě nestane. Až šestí byli po patnácti kolech na podzim 2008, na kontě měli i o bod méně než nyní, ale sezonu zachránili druhým místem. Vůbec nejhůř na tom byli na podzim 2005. Jen sedmnáct bodů, až dvanáctá příčka a sedmnáctibodová propast na lídra. Nakonec tým Stanislava Grigy vyhrál aspoň domácí pohár a v lize skončil pátý. Sparťané dávají i zoufale málo gólů, za patnáct zápasů jich bylo jen osmnáct. Pravda, mívali i chudší produktivitu. Na podzim 2006 a 2009 však sedmnáct vstřelených branek paradoxně stačilo na špičku tabulky. Oba ročníky sparťané nakonec dojeli k titulu.