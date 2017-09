Posily a starousedlíci. Jak se mění poměry ve sparťanské sestavě

Jak si vedou noví hráči ve Spartě Jonathan Biabiany. Od svého příchodu z Interu Milán odehrál 29letý krajní záložník všechna utkání, v pohárovém duelu ve Znojmě šel do hry ve druhém poločase, jinak nastupuje v základní sestavě. Martin Dúbravka. Začal jako jednička, ale po třech zápasech, v nichž nepřesvědčil, šel do brány Koubek. Po jeho přestupu do Rennes je slovenský reprezentant zpátky. Lukáš Štetina. Slovenský stoper začal v základní sestavě, pak se z ní na několik týdnů vytratil, ale naposled už zase hrál. Georges Mandjeck. Jeden z nejvytíženějších sparťanů, osmkrát byl reprezentant Kamerunu v základní sestavě. Proti Slovácku střídal, naposled proti Teplicím však nehrál vůbec. Rio Mavuba. Na jeho pozici hrává víc Mandjeck, ale poslední dvě utkání - pohár ve Znojmě a liga s Teplicemi dostal přednost 33letý Francouz. Marc Janko. V kvalifikaci o Evropskou ligu útočník číslo jedna, nyní rakouský reprezentant jen trénuje a nedostane se ani na lavičku. Naposled hrál před měsícem v Brně, celkem v lize zvládl jen 39 minut. Eldar Čivič. První, druhé i třetí kolo v základní sestavě, od vyloučení v Liberci si už bosenský krajní bek nezahrál kromě poháru ve Znojmě minulý týden. Srdjan Plavšič. I srbský záložník začal sezonu v základu, ale od druhé kola dostal prostor jen na 47 minut plus pohár ve Znojmě. Tal Ben Chaim. Do Sparty přišel zraněný, ale začátek sezony nastoupil v šesti z osmi ligových kol v základní sestavě. Ale rozhodně nesplácí důvěru, kterou do něj klub vložil - za 78 milionů korun je nejdražším hráčem, který kdy do Česka přišel.Naposled proti Teplicím jen střídal. Semih Kaya. Ve druhém utkání sezony proti Bohemians se zranil, zlomenina zánártní kůstky tureckého stopera vyřadí nejspíš do konce podzimu. Vukadin Vukadinovič. Aniž by odehrál jedinou minutu, na začátku září odešel srbský útočník či záložník na hostování do Zlína.