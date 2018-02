Brankář Nita, záložník Stanciu a teď další středopolař Ristič. Tři nové hráče Sparta získala během posledních dnů, čtvrtý Guélor Kanga je na cestě.

„Moc se mi líbí stadion, jak jsou tribuny blízko u hřiště,“ byly první dojmy Rističe, když dorazil na Letnou.

Sparta získala levonohého hráče, který ve svých předchozích klubech Crvené zvezdě Bělehrad a Krasnodaru nastupoval na pozici krajního obránce či záložníka. Jak sám dřív uvedl, v obraně se mu to však nezamlouvá.

„Nejradši hraji ve středu hřiště, na pozici „osmičky“, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jsem moc rád, že bylo hostování potvrzeno a můžu se připojit k týmu,“ řekl pro web sparta.cz.

Je rodákem z bosenské Bijeljiny, která patří k tzv. Republice srbské, proto v mládežnických kategoriích reprezentoval Srbsko. Naposled loni na mistrovství Evropy do 21 v Polsku. Ano, stejně jako jeho současný spoluhráč Srdjan Plavšič... „Srdjan se už na mě těší. Naposled jsme si psali ve čtvrtek ráno.“

Oba prošli Crvenou zvezdou Bělehrad, kde Ristič začal hrát ligu už v osmnácti. Patřil do základní sestavy, střídal pozice levého křídla a levého obránce. Minulou sezonu byl jeho spoluhráčem nejen Plavšič, ale i budoucí sparťan Guérol Kanga.

Loni v létě za 2 miliony eur, při současném kurzu asi za 51 milionů korun, přestoupil do Kranodaru. V ruském klubu však byl náhradníkem, na podzim nastoupil jen do čtyř ligových zápasů.

Sparta tak dál pokračuje v „internacionalizaci kádru“, jak v prosincovém rozhovoru uvedl majitel Daniel Křetínský.

Ristič je třináctým cizincem v kádru áčka, mezi které patří Nita (Rumunsko), Costa (Zimbabwe), Štetina (Slovensko), Kaya (Turecko), Čivič (Bosna), Mavuba (Francie), Stanciu (Rumunsko), Vatajelu (Rumunsko), Ben Chaim (Izrael), Mustedanagič (Bosna), Plavšič (Srbsko) a Dao (Pobřeží slonoviny). Čtrnáctým bude brzy Kanga (Gabon).

Sportovní vedení už nepočítá s Biabianym a Jankem, který jedná o přestupu do Lugana. O Néstora má zájem Mladá Boleslav, španělský záložník ani neodcestoval s týmem na soustředění do Andalusie. Do oblasti Marbely se naopak co nejdřív vydá Ristič a v pátek Nita, jehož přestup z FCSB dotáhla Sparta ve středu.

V posledních dnech Spartu opustili Lukáš Mareček, který přestoupil do Lokerenu, a Vjačeslav Karavajev. Ten odešel do Vitesse Arnhem. Už dřív Georges Mandjeck zamířil na hostování do Mét, odkud loni v létě do Sparty přišel.