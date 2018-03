Změny ve fotbalové Spartě: kouč si vyžádal návrat Váchy s Biabianym

Překvapení? Ne, spíš očekávaný krok.

„Mám to ve své kompetenci. Možná přijde chvíle, kdy o tom můžeme uvažovat, ale zatím se soustředím na práci se současným kádrem,“ řekl Hapal před třemi týdny po svém nástupu na pozici trenéra Sparty.

Ta chvíle nadešla.

A zvraty v příběhu Lukáše Váchy, zdá se, mají pro něj šťastné pokračování.

Osmadvacetiletý nedávný reprezentant ještě v úterý dopoledne nastoupil v Příbrami v záložní řadě juniorky, s níž se připravoval od ledna po skončení hostování v Liberci.

Tam našel východisko poté, co v závěru srpna odehrál za Spartu první zápas a vzápětí s ním bývalý trenér Andrea Stramaccioni přestal počítat.

Vácha, o kterém se tradovalo, že by za Spartu klidně padl, nesměl s týmem ani trénovat. Pak prodloužil smlouvu do konce kalendářního roku 2018 a odešel na hostování. V Liberci naskočil jako náhradník jen do tří zápasů, celkově na osmapadesát minut.

Po očekávaném návratu do Sparty však měl místo jen v juniorce. Tuto možnost zvolil i proto, aby se nemusel připravovat individuálně či v rámci tréninkové skupiny s dalšími hráči, s nimiž se po nepovedeném podzimu v áčku nepočítalo.

Jeho pozici změnil až březnový vyhazov Stramaccioniho a příchod Hapala. Do tréninku s týmem se zapojí v příštích dnech.

„Zapojení obou hráčů bylo přáním trenéra a sportovní vedení vyšlo Pavlu Hapalovi vstříc,“ vysvětlil pro klubový web sparta.cz sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Zanedlouho třicetiletý Biabiany, který v posledních dnech už s áčkem trénoval, byl mimo ligový tým od ledna. Na návrh Stramaccioniho byl vyřazen z kádru a trénoval ve skupině s dalšími členy, kteří dostali svolení k odchodu.

Zatímco Janko, Mandjeck, Mareček a posléze i Karavajev si nové angažmá našli, Biabianymu, který ve Spartě hostuje z Interu Milán, se Prahu opouštět nechtělo.

Mezitím se svým agentem osočil Spartu ze šikany a řešil své vyřazení z prvního týmu právní cestou. Kauzou se zabývala i Mezinárodní federace profesionálních fotbalistů FIFpro.

Přitom klub mu zajistil tréninkový servis, přípravu v rámci tréninkové skupiny i a veškeré závazky vyplývající ze smlouvy. Biabiany využíval také tréninkové zázemí.

„Můj osobní názor je, že jestliže tady hráč tráví čas a je absolutně bezproblémový, není důvod ho nezkusit znovu zařadit do týmové přípravy,“ poznamenal Hapal k Biabianymu nyní.

Po reprezentační přestávce čeká Spartu v sobotu ligové utkání v Teplicích, kam míří až jako šestý tým tabulky. Čtyři utkání za sebou nevyhrála, jediné jarní vítězství dosáhla v úvodním kole druhé části proti Liberci. Poté remizovala na Slovácku, s Brnem, v Karviné a se Slavií.