Zdolali Liverpool, o postup si zahrají s PSV. Sparťanům pomáhá i Plavšič

Porážka s Newcastlem, vítězství nad Liverpoolem a ve čtvrtek poslední duel skupiny A s Eindhovenem Jong, účastníkem druhé nizozemské nejvyšší soutěže.

„Čeká nás minimálně stejný soupeř jako Liverpool. Kluci musí zapomenout na bolístky a únavu, musí se soustředit, aby šli do každého souboje na sto procent. I proti Liverpoolu se ukázalo, že jakmile na chvíli poleví, tak se jim to může vymstít,“ řekl trenér Erich Brabec pro klubový web sparta.cz.

Někdejší sparťanský stoper je koučem nejstaršího sparťanského dorostu, výkvětu klubové akademie. V Česku za něj mohou nastupovat hráči do devatenácti let, čili narození v roce 1999 a mladší.

Do Premier League International Cupu však anglická mužstva nasazují hráče do 23 let, což jsou juniorky týmů z anglické ligy. Dokonce jsou povoleni i starší, pokud jsou na soupisce „béčka“.

I proto proti Spartě mohl v úterý večer nastoupit pětadvacetiletý Danny Ings, jenž před dvěma lety v Litvě debutoval za anglickou reprezentaci v kvalifikaci o postup na Euro 2016.

Vedle něj hrál i Ben Woodburn, jenž loni na podzim ve čtvrtfinále Ligového poháru proti Leedsu zvyšoval na konečných 2:0. Tenkrát mu bylo 17 let a 45 dnů, mladší fotbalista za áčko Liverpoolu gól nedal.

I Sparta měla ve svém středu známé hráče, na české poměry pochopitelně. V obraně jedenadvacetiletý Čivič, v záloze stejně starý Plavšič, který duel proti Liverpoolu v závěru rozhodl.

Přitom srbský štírek, který stejně jako Čivič či Juliš patří do káru sparťanského áčka, dorazil jen pár hodin před utkáním. Čekal totiž na víza.

„Největším rozdílem bylo, v jaké sestavě jsme tentokrát přiletěli,“ porovnával Brabec s říjnovým duelem proti Newcastlu (1:2), kde měla Sparta výrazně mladší a mnohem méně zkušenější tým.

„Před utkáním s Liverpoolem jsem klukům říkal, že mají na to, aby zápas zvládli. A jsem moc rád, že se to podařilo. Přivezli jsme sem zkušenější tým, který bojoval až do konce,“ řekl Brabec.

Sparťané měli v utkání několik šancí, pak přečkali bez újmy pokutový kop soupeře. Stejnou výhodu měli i oni, ale Plavšič penaltu nedal. Nakonec chybu napravil a tři minuty před koncem rozhodl o vítězství.

„Bylo vidět, že Čivič i Plavšič už mají něco za sebou a jejich spolupráce fungovala velmi dobře. Srki měl zpočátku trochu problémy s bráněním, ale rychle se do toho dostal a pomohl týmu. Kromě toho, že šel na penaltu, i když byli určení jiní, tak odvedl velmi dobrý výkon. Na Eldarovi je vidět, že je to hotový fotbalista, je na tom velmi dobře po atletické stránce, ale je skvěle vybavený i technicky, hodně týmu pomohl. Levá strana nám hrála opravdu dobře,“ poznamenal Brabec, který chválil i brankáře Vorla či stopera Köstla.

Na čtvrteční rozhodující duel o postup ze skupinu proti Eindhovenu dorazí i pravý bek Vjačeslav Karavajev, jenž ve sparťanském áčku na podzim takřka vůbec nenastupuje.

Naopak Brabcův tým ztratí Čiviče, jenž se vrací do Prahy, aby byl k dispozici trenéru Stramaccionimu. Před nedělním ligovým zápasem s Mladou Boleslaví má totiž zdravotní potíže Costa a na marodce je i další levý bek Michal Kadlec.

Když ve čtvrtek sparťanští mladíci soupeře porazí, nebudou mít jistotu postupu. Ve skupině totiž ještě bude zbývat odehrát utkání Newcastle - Eindhoven a Liverpool - Eindhoven, což je 19. prosince. A pak mohou ještě čekat na to, jestli budou nejlepším týmem z druhých míst. Poslední duely některých skupin se hrají i po Vánocích.

Turnaj pořádá Premier League, pozvánku dostává čtyřiadvacet klubů, které jsou rozděleny do šesti skupiny po čtyřech. Do čtvrtfinále postoupí vítězové skupiny a dva nejlepší z druhých míst. V každé skupině jsou dva anglické týmy a dva zahraniční.

Vedle Sparty a Eindhovenu se Premier League International Cupu z ciziny účastní například Hertha, Bayern, Wolfsburg, Legia Varšava, Dynamo Záhřeb, Celtic, Bilbao, Villarreal, Porto a Benfica. Ze špičkových anglických klubů má zastoupení Manchester United, Arsenal či Tottenham.

Sparta dostala pozvánku i loni, kdy všechna tři utkání ve skupině s Manchesterem United, Middlesbroughem i Villarrealem těsně prohrála. I proto, že měla mladší tým než soupeři.