Sorry Lafi, příště je penalta tvoje. Kanga líčí, proč Lafatovi nevyhověl

Zdá se, že spor dvou exekutorů je zažehnán.

Na stadionu si toho nešlo nevšimnout. Když v samém závěru nedělního zápasu na Spartě sudí Ardeleánu odpískal pokutový kop proti Liberci, míč si vzal gabonský záložník.

Lafata, kterého liberecký stoper Taras Kačaraba fauloval, přišel ke Kangovi, aby ho upozornil, že ve Spartě penalty kope on. Chvíli se dohadovali, když Lafata nepochodil, rezignovaně mávnul rukou. Když Kanga skóroval na konečných 2:0, gól ani neslavil.

„Byl jsem určený. Trenér mi před zápasem řekl, že když bude penalta, mám ji kopat já,“ vysvětluje Kanga pro klubovou televizi.

„Nevěděl jsem, že David jako kapitán zahrává pokutové kopy pokaždé. Jsem tady nový a ještě úplně nevím, jak to ve Spartě přesně chodí. Pokud je bude kopat on, já to budu plně respektovat a respektuji také všechno, co v klubu dokázal,“ poznamenává Kanga.

Asi ani netušil, že Lafata je legendou, která vstřelila už 197 ligových branek. A aby šestatřicetiletý útočník dosáhl na výjimečnou metu, moc času mu nezbývá - přesně třináct utkání.

Ve Spartě totiž bude jen do léta, protože mu končí smlouva. Pak nejspíš ukončí profesionální kariéru. Navíc je jen náhradníkem. A pokutový kop za v duelu s Libercem byl možná jednou z posledních možností, jak se k dvoustému gólu přiblížit ještě víc.

„Jsem tady krátce a určitě tu nechci vytvářet nějaké problémy. Přišel jsem sem hrát svůj fotbal. Když mě trenér určil, tak jsem ji šel kopat. Pokud kouč řekne, že penaltu bude zahrávat někdo jiný, je samozřejmost, že to tak bude,“ zdůraznil

„Když je Lafi na hřišti, je naší první volbou na penaltu. Z hráčů základní sestavy byl ovšem jako první určen Kanga. Všiml jsem si, že spolu na hřišti diskutovali. A Kanga na sebe asi penaltu vzal proto, že byl určen jako první volba ze základní sestavy,“ vysvětloval trenér Andrea Stramaccioni.

Podobné téma řešili v Paris St. Germain. Lonio na podzim Cavani nenechal penaltu kopnout nováčka Neymara, který se pro míč taky hrnul. Cavani ji navíc neproměnil.

Před měsícem zase nenechal Neymar kopat Cavaniho, který mohl překonat klubový rekord Zlatana Ibrahimovice v počtu gólů. A fanoušci pak Neymara po vítězství 8:0 nad Dijonem vypískali, přestože brazilská hvězda dala v zápase čtyři branky.