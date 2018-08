Příliš křehká Sparta. Pomůže jí ke gólům střelec Golgol?

Co udělá ve stejné situaci Sparta? Nacpe se k příbramské brance, z rohu zakroutí dlouhý centr, za každou cenu se hrne ke střelám a zapomene, že by si, lidově řečeno, měla hlídat vlastní zadek. Poruší první přikázání a pyká. Jako v neděli.

„Pět minut před koncem nemůžeme dopustit situaci jeden na jednoho. To je něco neuvěřitelného,“ láteřil trenér Zdeněk Ščasný.

Neopatrný přístup způsobil, že Sparta poprvé v této ligové sezoně ztratila body. Naivně a hloupě. Ukázala, že je stále příliš křehká.

Navíc se neví, jak dlouho vydrží prozatímní řešení s přemístěním sportovního ředitele Ščasného na lavičku. Sparťanské provizorium trvá pomalu měsíc. Na otázky o novém kouči Ščasný neodpovídá: „Bavme se o zápasech.“

Sparta se po ostudném vypadnutí z evropské scény ve hře zlepšila, dokonalá však zdaleka není. Asi nejlépe to symbolizuje mladý ghanský útočník Tetteh. Rychlík i silák, poctivec, s míčem si rozumí. Na oko jsou jeho výkony pohledné, jenže efekt skoro žádný. Jediný gól za 380 minut, to je tristní.

I proto v pondělí sparťanské vedení udělalo překvapivý a lehce podivný krok: odpoledne pózoval na Letné s rudým dresem Golgol Mebrahtu, nová útočná posila. Australský útočník, jenž se narodil v Súdánu, rozvázal smlouvu v Mladé Boleslavi, takže ho Sparta ulovila zadarmo a dala mu kontrakt do konce sezony.

Připomíná to transfer z leknutí, vždyť Mebrahtu ještě v sezoně nehrál ani minutu! Jenže vzhledem k tomu, že Ščasný v posledních zápasech neměl na lavičce jediného útočníka, se muž s gólovým jménem může hodit: za Boleslav stihl v 35 zápasech 14 branek.

Současné Spartě produktivita chybí až běda. Statistiky MF DNES dokazují, že během pěti zápasů vystřelila 41krát na branku a 51krát mimo, k tomu kopala 38 rohů. To jsou nejvyšší čísla v lize, jenže na přesvědčivé vítězství stačily jedinkrát – 4:0 v Teplicích. Snad i proto v následujícím utkání s Příbramí přišla ztráta. Jak připustil Zdeněk Ščasný: „Možná jsme si mysleli, že to půjde samo.“

Nešlo. Dokonce ani ve druhé půli, kterou hosté odehráli o deseti. V 86. minutě obránce Nový nazdařbůh odkopl míč, od nepozorného Frýdka se odpoutal náhradník Antwi a běžel sám na brankáře Nitu. A to, prosím, na začátku příbramského gólu byl sparťanský roh.

Přitom stačilo, aby Sparta zvolila „plzeňský“ mustr, neboli obezřetnost především, zajišťovat se a při bránění co nejméně riskovat. Plzeň díky tomu vyhrála všech pět kol a za půl roku si nevzpomenete, že čtyřikrát v řadě to bylo jen 1:0.

Sparta se potřebuje zbavit své křehkosti a zranitelnosti, jinak ji může dělat problémy kdokoli. Sice si umí vytvořit převahu i dost šancí, ale promění jen nepatrný zlomek.

Zabijáka, který by „po lafatovsku“ uklízel míče, v mužstvu nenajdete. O Tettehovi už byla řeč, Šural klasickým snajprem není, Pulkrab se zápasy ve velkém klubu teprve učí, Mebrahtu se po delší pauze musí dostat do rytmu a Václav Kadlec včera odjel na kliniku do Německa, kde mu v příštích šesti týdnech budou léčit levé koleno, které ho po květnové operaci pořád zlobí: „Doufám, že mě tam dají do kupy.“

Do kupy se musí dát celá Sparta. Jen by jí to nemělo trvat šest týdnů.