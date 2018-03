Frýdek: Na nás stačí nakopnutý míč. Doufám, že se to obrátí. Už v derby

Ani pod novým trenérem Hapalem jste výsledkově nezabrali. Proč to nešlo?

Každý hrál s novou chutí, každý se chtěl ukázat. Když přijde jiný trenér, je to impulz. Ale pořád jsme tady stejní hráči, takže musíme sami začít pracovat a pak když budeme bojovat jako proti Karviné, tak se to obrátí. A doufám, že se to obrátí už v derby.

Co hře Sparty chybí nejvíc?

Já si myslím, že herně to nebylo úplně tak špatné, ale zase na druhou stranu byl těžký terén, ale to bylo pro oba dva týmy stejné. Ani nevím, co nám chybí herně.

Zdá se, že všechno. Začali jste lépe, ale druhý poločas měla převahu Karviná. Čím to? Zatáhli jste se, nebo hrála Karviná jinak?

Abych řekl pravdu, tak nevím. Určitě jsme se nechtěli zatáhnout. Jestli to tak vypadalo, tak to náš záměr rozhodně nebyl. Jestli Karviná hrála lépe? Nevím, jak to vysvětlit.

Nehraje roli také trochu podvědomí? Vedete jedna nula, začnete hrát opatrně a pak se vám to vymstí.

To si nemyslím, protože zrovna v Karviné tam byly situace, kdy jsme chtěli hrát fotbal, kombinovat skoro ve vlastním vápně.

Nečekal jste, že ve druhém poločase budete mít přece jen více šancí?

Směrem dopředu by to mělo být lepší, ale na tom musíme zapracovat a máme na to další týden. Ale zase se pořád nemůžeme vymlouvat, že máme další a další týden. Musíme to konečně zlomit a vyhrát v derby.

Vyrovnávací gól jste dostali tři minuty před koncem. Situace byla hraniční, jak jste ji viděl?

Já jsem si právě za začátku myslel, že šlo o ofsajd, ale v šatně někdo říkal, že nebyl. Takže na nás stačí lehký nakopnutý balón. To je potom těžké...

Tým v lepší pohodě by to asi nedopustil, souhlasíte?

Hraje se devadesát minut, takže jsme nemohli doufat, že něco ukopeme v 87. minutě. I s nastavením bylo do konce sedm osm minut. Prostě byla to chyba, které se ve fotbale stávají. A my po ní dostali gól. Bohužel.

Poprvé od října hrál v základní sestavě kapitán David Lafata. Jak jste jeho návrat přijali?

David je dost zkušený hráč a určitě pomůže celému týmu, když bude na hřišti.