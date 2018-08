Mustedanagič míří na Slovensko za Holoubkem. Kdo ještě ze Sparty odejde?

Sparta po vyřazení z kvalifikace o postup do Evropské ligy logicky zužuje kádr, který měl na startu sezony třicet členů.

„Je přepych mít na českou ligu a český pohár takový kádr,“ poznamenal před pár dny sportovní ředitel a dočasný trenér Zdeněk Ščasný.

Devětadvacetiletý kamerunský záložník Mandjeck se domluvil v Izraeli, kam ho Sparta půjčila. Na hostování byl už na jaře v Métách.

Slovenský obránce Chvátal po třech a půl letech opouští Spartu natrvalo, do Olomouce přestoupil. Ve Spartě odehrál jen dvě minuty na jaře 2015 v Hradci Králové, jinak hostoval ve Slovácku a minulou sezonu v Žilině.

Georges Mandjeck (vlevo) a Juraj Chvátal na tréninku Sparty

Čerstvě dvacetiletý ofenzivní záložník Mustedanagič je sparťanským odchovancem, mládežnický reprezentant Bosny rok 2017 strávil na hostování v Dukle a teď míří na další roční hostování.

Do Ružomberoku si ho vyhlédl David Holoubek, jeho někdejší trenér ve sparťanské akademii a později i v áčku. Sparta je se slovenským klubem domluvená, zbývá dořešit podmínky hráče. Mustedanagič před odchodem na hostování podepíše se Spartou nový kontrakt.

Mandjeck, Chvátal ani Mustedanagič v novém ročníku neodehráli za Spartu ani minutu a do sestavy měli daleko. Navíc se v poslední době základní jedenáctka ustálila, což je signál i pro ostatní čekatele: mám zůstat a zkusit zabojovat o místo, nebo zvolit hostování, či dokonce přestup?

Sparta je ochotna uvolnit některé mladší hráče, kteří by jinde měli větší možnost pravidelně nastupovat. Jednalo by se o model Mustedanagič: hostování, na kterém by byli na očích.

To se může týkat Jiřího Kulhánka, který v úvodu sezony patřil do základní sestavy, ale po odvolání trenéra Pavla Hapala si místo neudržel.

Svou pozici řeší nepříliš vytížený Bogdan Vatajelu. Návrat do Craiovy spíš ne, co PAOK Soluň?

O Semiha Kayu se před startem sezony zajímaly tureckého kluby, ale sedmadvacetiletý stoper až na úvodní ligový zápas s Opavou odehrál všechny minuty. Přesto není vyloučené, že by se v případě adekvátní nabídky vrátil domů.

Naopak bosenský krajní obránce či záložník Eldar Čivič by měl zůstat, byť zatím šanci nedostal. Na jeho pozici na levou stranu má však Sparta už jen Costu, protože další levý bek Martin Frýdek začal nastupovat ve středu pole.

Sparta musí být s případnými odchody opatrná, protože má několik hráčů na marodce.

Izraelský záložník Tal Ben Chaim se doma podrobí operaci kolene, sezona pro něj skončila.

V závěru minulého ročníku utrpěl zranění křížových vazů mladík Václav Drchal a dlouho mimo hru bude i pravý obránce Ondřej Zahustel.

Útočník Matěj Pulkrab by se do zápasů mohl vrátit na začátku září, zranění z minulé sezony si přenesl i další forvard Václav Kadlec.

Co se týče příchodů, žádné se do konce srpna už očekávat nedají.