Jihlavští fotbalisté míří na Spartu, bek Nový nesmí nastoupit

A také v jeho případě platí dohoda o tom, že do vzájemného souboje nezasáhne. „Je to tak a počítám s tím,“ tvrdí mladý bek.

Ten přitom, když v létě přicházel na hostování do Jihlavy, měl jediné přání: odehrát toho co nejvíce. A za svým cílem si zatím šel. Ve třinácti dosavadních kolech nasbíral třináct startů a 1 065 minut - nejvíce ze všech jihlavských hráčů.

„Jsem spokojený,“ usmívá se Nový. „A že na Spartě nebudu moct hrát? S tím se nedá nic dělat, tak to prostě v Česku je.“

Jeho absence je komplikací pro trenéra Ivana Kopeckého. Zvlášť, když kvůli čtyřem kartám bude postrádat stopera Jiřího Krejčího. A fit ještě nejsou ani další obránci, Antonín Rosa a Milan Mišůn.

„Martin v minulém utkání proti Liberci podal velmi dobrý výkon a je škoda, že na Spartě s námi nebude,“ lituje Kopecký, který nemá mít k dispozici ani Petra Nerada a Michaela Rabušice. „Nedá se ale nic dělat, musíme si s tím poradit.“

Ve zmiňovaném utkání s Libercem se Jihlava po čtyřech porážkách v řadě dočkala vítězství. A na bod(y) by ráda dosáhla i hned po reprezentační přestávce.

„Doufáme, že se to podaří,“ věří Nový. „Pokud budeme hrát jako proti Liberci, mohli bychom bodovat. A protože teď nastupuji za Jihlavu, doufám, že vyhrajeme.“

Kopecký je ve svých prognózách opatrnější. „Když jedete na Spartu, je to pro každý tým speciální utkání. Takže se na to všichni těšíme,“ popisuje jihlavský kouč. „Ale Sparta má pořád velkou kvalitu a v domácím prostředí je to obrovský favorit.“ A to i navzdory tomu, že celek z Letné po letní revoluci a sázce na zahraničního trenéra i hráče během podzimu až nečekaně často klopýtal. Naposledy remizoval ve Zlíně.

„Sparta sama si asi představovala, že se bude nacházet na jiných příčkách tabulky,“ komentuje Kopecký aktuální páté místo ambiciózního soupeře, který však na vedoucí Plzeň ztrácí už 17 bodů!

„Je to tým v nějaké fázi budování, hledání sestavy a způsobu hry,“ komentuje práci Itala Andrey Stramaccioniho. „Přesto si furt myslím, že tam má řadu kvalitních hráčů.“

Oba soupeři jsou před utkáním v odlišné situaci. Zatímco Sparta musí, sestupem ohrožená Jihlava může na Letné jen získat. „Je pravda, že se Sparta v každém zápase snaží potvrdit roli favorita. A u nás by - v uvozovkách - mohl z hráčů opadnout tlak,“ myslí si Kopecký. „Svým způsobem nemáme co ztratit. Můžeme jen překvapit.“

A právě to by Jihlava ráda udělala. Ostatně, na jaře doma Spartu nečekaně porazila 1:0. A také tehdy to bylo před kamerami ČT sport.

„Budeme se prát o každý balon,“ vzkazuje Kopecký. „A kdybychom měli bodovat, bylo by to pro nás krásné. I remíza má pro nás velký význam.“