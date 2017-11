Fotbalová Sparta má 124. výročí. Chce slavit vítězstvím nad Jihlavou

Co udělala s formou ligových týmů reprezentační přestávka, v níž národní mužstvo odehrálo dva přípravné zápasy v Kataru?

Ukáže už páteční duel Sparty s Jihlavou, výkop je netradičně v 15 hodin.

Sparta do něj nastoupí takřka na den přesně na 124. výročí založení klubu.

„Milá Sparto, k výročí ti přeju spoustu vítězství, plné tribuny a hodně důvodů ke společným oslavám s fanoušky,“ řekl pro klubovou televizi Tomáš Rosický.

Sparta je po FK Loučeň, týmu ze středočeské 1. B třídy, druhým nejstarším čistě fotbalovým klubem v Česku.

Do konce podzimu zbývají tři kola a Sparta, které se první část sezony hrubě nepovedla, bude chtít do zimní přestávky „napáchat“ co nejméně škod. Ideálně vyhrát všechna tři utkání, s Jihlavou, v Olomouci a doma s Mladou Boleslaví.

„Je důležité, abychom doma získali tři body. Musíme vyhrát. Ale soupeř bude hodně namotivovaný, takže nás nečeká lehký zápas,“ řekl rumunský obránce Bogdan Vatajelu k duelu s Jihlavou „A poslední dva zápasy budou hodně těžké,“ předpovídá Vatajelu.

Sparta Praha - Vysočina Jihlava pátek 15.00, Zelinka - Pelikán, Paták Předpokládané sestavy, Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - Frýdek, Sáček - Biabiany, Rosický, Vatajelu - Šural.

Jihlava: Hanuš - Urblík, Kryštůfek, Tlustý, Keresteš - Vaculík, Záviška - Fulnek, Dvořák, Popovič - Ikaunieks.

Boj o titul se Sparty už netýká, zbývající podzimní duely ukážou, jaké jsou její možnosti ve hře o druhou příčku. Především v Olomouci, na níž sparťané ztrácejí čtyři body, to bude pro ně důležité.

Ale nejdřív musí zdolat Jihlavu, která se naposled zmátořila a porazila Liberec. I ten je před Spartou.

„Výkon proti Liberci nám může pomoci z hlediska herního sebevědomí hráčů. Bez odvážného přístupu nemůžeme na Spartě uspět,“ podotkl jihlavský asistent Michal Kadlec.

Jihlava hledá inspiraci v Baníku, ostravský tým před reprezentační přestávkou hrál dvakrát za sebou právě na Letné. V poháru uspěl, v lize podlehl smolně 2:3.

„Sparta je v domácím prostředí s podporou svých fanoušků velmi silná. Její kádr na podzim prochází určitou přestavbou. Ve hře je vidět postupné zlepšení zejména v ofenzivní fázi. Další nebezpečí ze strany Sparty hrozí i při standardních situacích,“ upozornil jihlavský kouč.

Sparťané mohou spoléhat na střeleckou formu reprezentantů Josefa Šurala i rakouského útočníka Marka Janka. Ten po letním příchodu dal v posledních týdnech dva góly (v poháru Ostravě a v lize ve Zlíně), byť ani jeden nepřinesl týmu vítězství.

„Věřím, že už to konečně vyjde. Samozřejmě vždy záleží na trenérovi, jestli vůbec nastoupím, ale čekám na šanci a jsem připravený ukázat, že na mě ukázal právem,“ řekl Janko pro klubový web.

Pokud sparťané uspějí, minimálně se do sobotního večera dotáhnou na třetí Slavii, kterou čeká souboj s Duklou. Vedoucí Plzeň hraje na Slovácku, s kterým před týdnem vypadla z poháru.