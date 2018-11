Ščasný litoval Kangovy absence: Dává hře kvalitu, je nemožné ho suplovat

Zklamání z toho, že Sparta sledované utkání v rámci 125. výročí klubu nevyhrála, na něm bylo patrné. „Pokazili jsme to,“ kývl Ščasný, když se pustil do hodnocení třetí domácí remízy v sezoně, druhé v řadě.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který dokázal vyhrát na Slavii a velmi dobré výkony předvádí i v pohárech,“ ocenil Ščasný.

„Měli jsme sice ve druhé půli pasáže, kdy jsme soupeře dostali pod tlak, ale chyběla nám trpělivost, kvalita ve finální fázi. Tou neproměněnou penaltou to jen vyvrcholilo.“

Projevila se absence vykartovaného Kangy, hráče, který na sebe umí vzít zodpovědnost?

Není to omluva, ale fakt: suplovat Kangu je nemožné. Je silný na balonu ve chvílích, kdy nás chce soupeř napadat, a na útočné polovině je to zase ten hráč, o kterého se ostatní mohou opřít. Věděli jsme, že místo něj máme jen Frýdka se Stanciem, první z nich patřil od jistého momentu k nejlepším na hřišti a Nico se podle mého názoru cítí lépe na jiném místě, než hrál. Bohužel jsme ho jinam dát nemohli.

Guélor Kanga ze Sparty střílí na branku Příbrami.

Proč?

Kromě Kangy nám chyběl ještě Sáček, a protože Vácha je v tréninku tři dny, neměli jsme do středu hřiště nikoho dalšího. Optimální by bývalo bylo, kdyby mohl hrát Stanciu v záloze zprava, pod ním Chipciu na pravém beku...

Tam poprvé od začátku nastoupil mladý Tomáš Wiesner.

A rozhodně nás nezklamal, ba naopak. Na to, že odehrál svůj první zápas, zaslouží absolutorium.

VIDEO: Připravovali jsme se na ně celý týden, řekl Tomáš Weisner

Variantu s Vukadinovičem na kraji zálohy jste nezvažovali?

Věděli jsme, že v utkání, ve kterém budeme hrát do plných, může do zápasu přijít z lavičky. Je to vyloženě brejkový typ, dokáže hru rozhýbat. Chipcia jsme dali nahoru, protože tam nastupuje i v národním mužstvu, daří se mu, má body.



Z tribuny se zdálo, že zápasu poněkud schází jiskra, zápal. Cítil jste to stejně?

Kdybych takovou myšlenku připustil, vypadalo by to, že mužstvo nechtělo vyhrát, což je samozřejmě nesmysl a hloupost. Problémem bylo, že jsme dopustili hru nahoru dolů, což si Jablonec přál a my ne. Takhle doma hrát určitě nemůžeme.

Co je se stopery Kayou a Štetinou, kteří nebyli ani mezi náhradníky?

Oba nám vypadli pro zranění, takže jsem se modlil, aby se nestalo něco v obraně, protože jsme de facto neměli jinou variantu. To ale samozřejmě nic nemění na faktu, že jsme utkání celkově měli odehrát lépe.

Během reprezentační přestávky naskočil do přípravného utkání i Václav Drchal, kdy zasáhne do soutěžního duelu?

Konzultujeme to s doktory, ale určitě nechceme nic uspěchat. Drchal by s námi mohl odcestovat v týdnu na Moravu, kde odehrajeme pohár v Opavě a ligu na Slovácku. Plánujeme vzít dvacet hráčů a on je jednou z možností. Možná bychom ho mohli použít na část zápasu, ale nemůžeme očekávat, že bude rozhodovat. Po dlouhém zranění s tréninkem začíná také Zahustel, u něj je to ale ještě na delší dobu.