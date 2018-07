Sparťanům pomohl i Rosického proslov. Vukadinovič: Vyříkali jsme si to

„Měli jsme s ním pohovor, řekl nám pár věcí,“ přiblížil záložník Vukadin Vukadinovič.

Rosického proslov zabral, Sparta vzápětí vyhrála těžký zápas v Jablonci (2:1).

Vukadinovič dal v neděli svůj první soutěžní gól za Spartu. Byl vítězný, uklidňující pro klub a utlumil vášně v hledišti.

„Poslední dny to s fanoušky máme těžké. Nezvládli jsme pohár,“ uvědomuje si srbský záložník.

Co vám Tomáš Rosický řekl?

Nezlobte se, ale to si necháme pro sebe, to musí zůstat v kabině. Ale myslím si, že jsme ukázali, že můžeme hrát jako tým. Spoustu věcí jsme si vyříkali.

Když jste v pátek přišli na trénink a dozvěděli jste se, že skončil trenér, byl to pro vás šok?

Byl, tohle nikdo nečekal. Pan trenér Hapal za náš špatný výkon se Suboticou nemohl, ale odnesl to. Nevím, co k tomu říct. Mrzí mě to.

Jak změnu vnímáte?

Měli jsme jeden trénink, pan Ščasný se nám snažil pomoct takticky, zlepšit disciplínu. Máme silný a kvalitní kádr, ale musíme hrát týmově, ne individuálně. Myslím si, že se nám to v Jablonci povedlo. Předvedli jsme týmový výkon, spíš než krásný fotbal to byla vydřená výhra.

A vy jste k ní přispěl vítězným gólem. Po dvou minutách na hřišti.

Jsem moc rád, že jsem týmu pomohl. Plavšič dobře vystřelil, já se dostal první k dorážce a pak už jsem to měl jednodušší.

Řekl jste si o místo v základní sestavě? Navíc se Ben Chaim, za koho jste na hřiště šel, zranil.

Je mi líto, že se Ben zranil, doufám, že bude v pohodě. Pro Spartu je to důležitý hráč. Nevím, jak to trenér vymyslí, ale já budu ve čtvrtek na Suboticu připravený.

Stačil by vám k postupu výkon z Jablonce?

Jablonec hrál hlavně ze začátku dobře. Přežili jsme pár šancí, kdyby dali gól, bylo by to těžší. Pak jsme dobře vstoupili do druhé půle, dali gól, pak druhý a zápas kontrolovali. Oni se pak snažili nakopávat na Doležala, měli z toho pár šancí, standardky, rohy a snížili. Škoda, že jsme gól dostali, ale hlavně, že jsme vyhráli.

Může být vítězství v Jablonci obratem k lepšímu?

Ano, Jablonec bude hrát o špici, tady se vyhrávat nebude. Body pro nás mají velkou cenu.