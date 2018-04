Druhý gól Sparty platit neměl. Šural hrál rukou úmyslně, tvrdí komise

Václav Kadlec skóroval 62. minutě, když zblízka zvyšoval na konečných 2:0 pro Spartu.

„Karel Hrubeš se dopustil chyby, když nesprávně uznal branku domácích po předchozím úmyslném hraním rukou Josefa Šurala,“ oznámila komise.

„Kdyby tady bylo video, tak gól neplatí. V tu chvíli jsem nevěděl, že to tak bylo,“ líčil Kadlec.

Po hlavičce Jiřího Kulhánka do břevna se zakončující Václav Kadlec dostal ke střele díky tomu, že mu spoluhráč Josef Šural míč přiťukl rukou. „Ano, všichni to viděli, že to ruka byla. Ale nebyla úmyslná,“ říkal Šural.

Komise však situaci viděla jinak, Hrubešovi verdikt vytkla. Na výsledku to však nic nezmění.

Jak by však měl sudí postupovat, pokud by ruka byla neúmyslná?

Jak posoudit hraní rukou ve fotbale je možná jasné pravidlovému expertovi, ale pro fanoušky bývá výklad často nejednoznačný. V prvním momentu se posuzuje, jestli šlo o úmyslné hraní rukou.

„O úmyslné hraní rukou se jedná, jestliže se hráč míče dotkne nebo jím zahraje rukou nebo paží, aby získal výhodu,“ píše se v pravidlech.

Při posuzování, zda se jedná o úmyslnou hru rukou, musí být vzato v úvahu následující: pohyb ruky proti míči, vzdálenost mezi hráčem a soupeřem s míčem, poloha ruky neznamená, že se nutně jedná o přestupek atd.

Jenže zvlášť se posuzuje sporné hraní rukou v pokutových územích a to je přesně situace, která nastala na Letné.

Domácí útočník získal výhodu, to za prvé. Za druhé, i kdyby ruka byla sporná, tím pádem by byl sporný i gól. Aby se těmto dohadům předešlo, pravidla říkají, že zahraje-li rukou útočící hráč v pokutovém území a získá výhodu, jedná se o přestupek. Bylo by nefér uznat branku po takové situaci

Rozhodčí Karel Hrubeš při svém verdiktu zvýhodnil útočící mužstvo a podle výkladu pravidel neudělal dobře.

V uplynulém kole hrubě chyboval také Zbyněk Proske, když v utkání Bohemians - Jihlava (1:1) nenařídil pokutový kop pro domácí. Za stavu 0:0 v úvodu utkání obránce Buchta podrazil ve vápně Tetteha. Mimochodem Proske před týdnem výborně zvládl vypjatý souboj Plzně se Spartou.