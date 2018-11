Muži v černém na hřišti. Sparta slaví výročí těžkým soupeřem

Oslavy 125 let od založení AC Sparta Praha Sparta - Jablonec, neděle 17.00 Mužstvo bude hrát v černých retro dresech, které si fanoušci už nyní mohou zakoupit ve fanshopu. Klub pro fanoušky připravil limitovanou edici speciálních kelímků k výročí, je jich jen 1893, což je rok založení. Část z výtěžku z prodeje půjde do Nadačního fondu ACS. Brány stadion se otevřou už v 15.30. "Apelujeme na fanoušky, aby přišli včas," upozorňuje klub. Týmy nastoupí na hřiště v 16.55, před výkopem bude živě zazpívaná klubová hymna. V poločase se uskuteční křest knih Železná Sparta (nové vydání) a Andrej Kvašňák. Arnošt Pazdera bude uvedený do Síně slávy. K zápasu vyjde speciální magazín Sparta do toho! (rozšířené vydání bez reklam).