Od Mavuby po Golgola. Inventura sparťanských posil v éře cizinců

Sparta se před rokem a půl rozhodla, že vsadí především na zahraniční fotbalisty.

Angažovala italského kouče Andreu Stramaccioniho, s jehož výrazným přispěním v přestupním termínu v létě 2017 přivedla jedenáct nových hráčů.

V lednu 2018 už měl velké slovo při výběru posil nový sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Stramaccioni během jara skončil, i letos v létě však na Letnou přicházeli hráči, jejichž mateřským jazykem není čeština. Výjimkou byl brankář Milan Heča.

Sparta při nově zvolené strategii prožila nejhorší sezonu v samostatné české historii: v lize obsadila pátou příčku, neuspěla v domácím poháru a v Evropě ztroskotala v předkole hned na prvním soupeři.

V současném ročníku se historie opakuje: brzký konec v pohárovém předkole a obří ztráta v lize.

Z toho lze dovodit, že sázky na cizineckou legii úspěchy nenesou.

Jak vypadá hráčská inventura? A jsou cizinci lepší než domácí hráči, jak zní nepsané pravidlo takřka všude ve světě?

Přestupy v létě 2017 Stramaccioniho éra

Tal Ben Chaim (29 let, přišel z Maccabi Tel Aviv, cena za přestup do Sparty 76 milionů korun). V létě 2017 se stal nejdražším hráčem, který kdy do české ligy přišel. Při své premiéře proti Bohemians zařídil penaltu, ale dál nic. Nula gólů. Víc je vidět na fotografiích z izraelských pláží na svém instagramovém účtu než v rudém dresu na hřišti. V červenci si vážně poranil koleno a nehraje.

Částky za přestupy Ceny hráčů, za které do Sparty přišli, nejsou oficiální, ale dle dostupných informací, případně podle odborného serveru transfermakt.de.

Srdjan Plavšič (23 let, Crvena Zvezda, 30 milionů). Loni na podzim takřka nenastupoval, jeho čas nastal s odchodem Stramaccioniho a na jaře patřil k nejlepším. V základní sestavě je i v současné sezoně, ale příspěvky srbského křídla pro tým jsou minimální.

Vukadin Vukadinovič (28 let, Zlín, 15 milionů). Nabízí se otázka, proč si Sparta srbského záložníka brala. Obratem ho poslala zpátky do Zlína na hostování, v létě 2018 si ho už v kádru nechala, ale do hry ho trenér pouští jen málo. V druhém kole rozhodl duel v Jablonci, když do hry šel za zraněného Ben Chaima.

Eldar Čivič (22 let, Slovácko, 20 milionů). Loni první tři kola v základní sestavě, po vyloučení v Liberci si levý obránce připsal už jen jeden start. Na jaře hostoval v Trnavě. Až když začal pravidelně nastupovat za bosenskou reprezentaci, herní vytížení dostal i v klubu.

Lukáš Štetina (27 let, Dukla, 26 milionů). V minulé sezoně nastupoval celkem stabilně, parťáci z kabiny ho zvolili hráčem sezony. Letos na podzim spíš náhradník, nasbíral jen šest startů.

Semih Kaya (27 let, Galatasaray, 52 milionů). Minulý ročník promarodil se zraněním kotníku, naskočil jen do osmi zápasů. Letos na podzim celkem solidní výkony, ale po porážce v Plzni v 10. kole turecký stoper ze sestavy nadobro vypadl.

Marc Janko (35 let, Basilej, volný hráč). Přišel, aby střílel góly. Ale za celý podzim 2017 dal rakouský útočník jen dva, v únoru přestoupil do Lugana. Spartě se nevyplatil, ale ani na něm netratila.

Martin Dúbravka (29 let, Liberec, volný hráč). Trefa, i když to zpočátku nevypadalo. Začal jako jednička, pak byl chvíli dvojkou, až po odchodu Tomáše Koubka do Francie se stal oporou. V lednu si ho na hostování vyhlédl Newcastle, kterému skvělými výkony pomohl k záchraně v Premier League. V létě přestoupil, Sparta na něm slušně vydělala, celkem dostala 150 milionů korun.

Martin Dúbravka jako brankář Sparty

Georges Mandjeck (30 let, Méty, 30 milionů). Omyl. Kamerunský středopolař se po chabých výkonech v lednu vrátil na hostování do Mét. Od léta hostuje v Maccabi Haifa.

Rio Mavuba (34 let, Lille, volný hráč). Fotbal hraje jen na amatérské úrovni. Dlouholetý kapitán Lille po skončení smlouvy v české lize zklamal, jinak by mu trenéři svěřili víc než jedenáct utkání. V létě francouzskému záložníkovi Sparta oznámila, že s ním dál nepočítá. On požádal, aby se přes léto mohl s týmem připravovat, dokud nenajde nové angažmá. Nabídku nedostal, Sparta se s ním koncem srpna finančně vypořádala, předčasně ukončila smlouvu a on vzápětí ukončil kariéru.

Jonathan Biabiany (30 let, Inter Milán, hostování). Vymodlená posila kouče Stramaccioniho, přišel až těsně před startem minulé sezony. V druhém kole v Mladé Boleslavi a ve třetím v Liberci byl velmi dobrý, od té doby však velmi nevýrazný. Na jaře hrál jen sedmnáct minut, po skončení hostování se vrátil do Itálie, kde působí v Parmě.

Přestupy leden 2018 stomilionová hranice

Nicolae Stanciu (24 let, Anderlecht, 98 milionů). Nejdražší hráč české ligy, na jaře dal šest gólů a byl oporou. Na podzim se trefil čtyřikrát. Nejsou to úplně marná čísla, jenže taky od hráče za sto milionů čekáte víc? Neměl být mnohem výraznější, především v zápasech venku? Je toho málo, co za vložené příspěvky předvádí.

Florin Nita (31 let, Steaua Bukurešť, 35 milionů). Důstojná náhrada za brankáře Dúbravku. V posledních týdnech mu však trenéři vyčítali horší organizaci obrany i rozehrávku. Poslední tři soutěžní utkání nechytal.

Guélor Kanga (28 let, Crvena zvezda Bělehrad, 26 milionů). Nebýt disciplinárních prohřešků, tak proč ne. Šest gólů na jaře, šest na podzim. Jenže extravagantní střední záložník z Gabonu v třinácti podzimních zápasech dostal osm žlutých karet a jednu červenou, v souhrnu to dělá trest na pět utkání.

Mihailo Ristič (23 let, Krasnodar, hostování). Když přicházel na roční hostování z Krasnodaru, klub sám říkal, že jde spíš na zkoušku, že se od něj nic nečeká. Za rok odehrál celkem 35 minut a zaujal neproměněnou penaltou před týdnem na Slovácku. Je takřka jisté, že ve Spartě pokračovat nebude.

Přestupy léto 2018 český brankář

Uroš Radakovič (24 let, Olomouc, 15 milionů). Nejvytíženější sparťan na podzim, chyběl jen v prvním kole kvůli trestu za vyloučení z minulé sezony. Smolař, nešika, který se pravidelně „přimotává“ k inkasovaným gólům. Hloupostí zmařil šance týmu na postup do 3. předkola Evropské ligy přes Subotici.

Alexandru Chipciu (29 let, Anderlecht, hostování). Nepřesvědčivý, byť jako ofenzivní záložník nastupuje převážně na pozici pravého obránce.

Benjamin Tetteh (21 let, Bohemians, ?). Nejlepší střelec týmu (s osmi góly), nebezpečný pro každého soupeře, rychlý, silný, urostlý útočník. Zdá se, že jeho nákup bylo pro Spartu terno. Jenže poslední dobou si ho na hřišti moc nevšimnete.

Milan Heča (27 let, Slovácko, 12 milionů). Spolehlivý brankář prověřený českou ligou. Původně angažovaný spíš jako náhradník.

Golgol Mebrahtu (28 let, Mladá Boleslav, volný hráč). Když mu Mladá Boleslav v létě předčasně ukončila smlouvu, Sparta si ho vzala. Co tak k němu napsat... Žádný gól, skoro nehraje a paběrkuje.

Přestupy leden 2019 Dočkal? Lischka? Holeš?

David Moberg Karlsson (24 let, Norrköping, 40 milionů). Švédského křídelníka si Sparta pořídila s předstihem, hrát za ni může až na jaře. Doma mu vyšel rok 2018, s Norrköpingem bojoval o titul, dal deset branek, další připravil spoluhráčům.

A kdo dál? Sparta uvažovala o libereckém středopolaři Petru Ševčíkovi, ale ten jde do Slavie. Jedná s reprezentačním kapitánem Bořkem Dočkalem, který má ještě dva roky smlouvu v Číně. Na stopera by se jí líbil jablonecký David Lischka, na kraj obrany jeho spoluhráč Tomáš Holeš.

