Sparta po letech v mírném zisku, pomohly přestupy Schicka či Dočkala

Hospodaření Sparty za Daniela Křetínského 2004/05

+32 milionů korun; Daří se hrát Ligu mistrů a prodávat

hráče. Třeba Kováče za 100 milionů.

2005/06

-47 milionů; Poslední peníze z Ligy mistrů, přesto zase v minusu.

2006/07

-50 milionů; Sparta prodává stopera Sivoka do Udine, proto není ztráta výrazná.

2007/08

-156 milionů; Další rok bez titulu. Jak klesají výkony, tak se zvyšuje ztráta.

2008/09

-142 milionů; Křetínský navyšuje základní jmění o 100 milionů a začíná šetřit.

2009/10

-229 milionů; Finanční propadák. Naštěstí aspoň končí čekání na ligový titul.

2010/11

-28 milionů; Na plusová čísla nestačí ani prodeje Kucky s Wilfriedem za 200 milionů.

2011/12

-237 milionů; Rekordní ztráta. Nedařilo se na hřišti ani při prodejích hráčů.

2012/13

-190 milionů; Sparta nepouští opory. 100 milionů za útočníka Kadlece spadá až do další sezony.

2013/14

-144 milionů; Nepodařilo se postoupit do Evropské ligy

2014/15

-67 milionů; Bez Ligy mistrů, hospodaření vylepšily účast v Evropské lize a prodej Kadeřábka do Hoffenheimu. 2015/2016

-129 milionů; Do bilance nebyly započítány přestupy Schicka, Krejčího a Brabce, které se udály až po účetní uzávěrce. Společnost výrazně zvedla příjmy z obchodní činnosti (290 milionů), v pohárech Sparta vydělala 219 milionů). 2016/2017

+22,5 milionů; do plusu dostaly Spartu velké přestupy Schicka, Krejčího, Brabce a především Dočkala v celkové hodnotě přibližně 500 milionů korun. v pohárech vydělala 150 milionů korun, ale také koupila Václava Kadlece za 73 milionů