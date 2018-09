Sparta vítězí, ale výkony neodpovídají tomu, co by měla hrát, mrzí Siegla

„O Spartě se vždycky mluví buď špatně, nebo v legraci,“ připouští někdejší ofenzivní opora pražského klubu Horst Siegl. „Na druhou stranu je to smutné. Takový klub, s takovým zázemím - a teď myslím nejen ekonomické, ale celkově včetně mládeže - by měl ligou profrčet. Nechci říct bez ztráty, ale ne se tolik trápit,“ připouští.

Sparta je historicky nejúspěšnější klub československé historie, získala 36 titulů. Jenže...

Za posledních deset let mistrovský pohár její hráči nad hlavu zvedli jen dvakrát - pro srovnání Plzeň pětkrát. Dávno zapomenuty už jsou v letech 2000-2006 téměř pravidelné účasti Sparty v Lize mistrů (naposledy v sezoně 2005/06).

A tak se téma současné výsledky Sparty těžce komentuje i hráčům staré gardy, která se v pátek představila v Jihlavě. „O Spartě se bavit nechci,“ omluvila se dlouholetá brankářská jednička Sparty Jaromír Blažek.

Jaromír Blažek Václav Koloušek

A o moc sdílnější na toto téma nebyl ani jinak upovídaný Václav Koloušek. „Oni si to rozhodli, oni do toho dávají peníze. My to neplatíme, my rozhodnutí neděláme. Tak můžeme jen doufat,“ usmál se.

Hovornější byl pouze Siegl.

„Se současnou Spartou nemám nic společného, jen si jdu občas zahrát se starou gardou. Takže ji vnímám stejně jako každý fanoušek nebo divák u televize. A je to stále takový začarovaný kruh,“ myslí si.

Před rokem se Sparta pokusila o radikální řez. Vsadila na internacionální cestu, v Čechách nevyzkoušenou: v létě přivedla trenéry a sedm hráčů ze zahraničí.

Italskému štábu pod taktovkou Andrey Stramaccioniho se však nedařilo mužstvo stmelit. Sparta klopýtala, údajné posily vyhořely a proti klubu se postavila i část fanoušků. V březnu byl Stramaccioni, který se Spartou dokázal vyhrát jen deset ze třiadvaceti utkání, odvolán. „Sparta se pokusila o nějaký experiment, který nevyšel,“ je přesvědčen Siegl. „Je vidět, že správná cesta to nebyla. A pomaličku se od toho odstupuje.“

Pryč je i většina cizinců, kteří za Spartu přišli hrát. „Když přijdou hráči a mají smlouvy, které jsou na naše poměry až neuvěřitelné, musí dělat i výsledky. A ty nebyly,“ má jasno Siegl. „Přitom dostali lepší podmínky, než měli předtím třeba ve Francii,“ podivuje se.

Loňskou sezonu nezachránilo ani působení trenéra Pavla Hapala, Sparta nakonec brala až páté místo (čímž vyrovnala své nejhorší umístění v české lize z roku 2006). „Sparta se spálila,“ uvědomuje si Siegl. „A teď je na místě otázka pro vedení, jaký směr nastaví.“

Ani úvod aktuální sezony Spartě nevyšel: s Evropskou ligou se překvapivě loučila už ve druhém předkole, když ji vyřadil srbský Spartak Subotica. Po něm byl odvolán kouč Hapal.

Horst Siegl ve sparťanském dresu na exhibici v Jihlavě

„Sparta sice vyhrává, ale výkony neodpovídají tomu, co by měla nebo chtěla hrát,“ všímá si Siegl.

„Důležité je, že se drží na špici. A hraje pro ně plus to, že Slavia i Plzeň budou hrát poháry,“ zmiňuje týmy, na které po sedmi kolech Sparta ze třetího místa ztrácí jediný bod. „Může to pro ně být v uvozovkách jednodušší, mohou se soustředit na ligu, sestava se může ustálit. Všichni teď od Sparty čekají titul.“

A když ho nezíská? „Tak nevím, co by se mělo stát,“ krčí rameny Siegl.