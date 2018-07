Sparťan Mandjeck by mohl jít do Izraele, řeší hostování v Maccabi Haifa

Nastoupil do úvodních tří zápasů v letní přípravě, pak už devětadvacetiletý defenzivní středopolař důvěru od trenéra Pavla Hapala nedostal.

Do Sparty přišel loni v létě s dalšími deseti cizinci, ale neprosadil se. Na podzim podával nepřesvědčivé výkony, později už nenastupoval a v zimě zamířil do Mét, odkud na Letnou přestoupil.

Ve francouzské lize hrál pravidelně, Méty však sestoupily do druhé ligy a Mandjeck se vrátil do Sparty. Zapojil se do přípravy, naskočil proti Trenčínu, Ružomberoku a Celtiku Glasgow.

Sparta během léta uvolnila už stopera Davida Hovorku do Jablonce, Daniel Holzer přestoupil do Ostravy, Jonathanu Biabianymu skončilo hostování z Interu Milán, Lukáš Juliš zamířil do Bohemians a David Lafata ukončil kariéru.

Mandjeckův odchod ještě jistý není.