Kaya zpět do Galatasaray, tvrdí Turci. Jak se ještě může Sparta změnit

„Velké překvapení, Semih Kaya se vrací do Galatasaray Istanbul na hostování,“ informují houfně turecká média.

Tureckého stopera se mohou dotknout změny, které v příštích dnech Sparta chystá.

„Potřebujeme posílit některé posty,“ prohlásil po víkendovém závěrečném zápase sezony sparťanský trenér Pavel Hapal. „Představu máme, ale teprve uvidíme, co všechno bude možné.“

Než 18. června Sparta zahájí přípravu na novou sezonu, ráda by měla o složení kádru z větší části jasno. A nepůjde jen o posily, ale také o to, kdo mužstvo opustí.

Je veřejně známé, že sparťané pracují na příchodu pravého obránce, útočníka, stopera i středního záložníka. Zároveň řeší, kteří hráči hostujících v jiných klubech dostanou šanci v přípravě.

Kouč Hapal přiznal, že klub chce dvacetiletého útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians 1905. Robustní Ghaňan byl hodně vidět ve hře, pracoval pro tým, ale ve dvaceti startech dal jen dvě branky. „Je to jeden z hráčů, s kterým jednáme,“ řekl sparťanský kouč.

Kdo je další? Kuloární informace prozrazují zájem o reprezentačního beka Vladimíra Coufala z Liberce. Na pravém kraji měla Sparta jen Ondřeje Zahustela, který tak musel nastupovat i zdravotním potížím navzdory. Díky příchodu Coufala by měl tým na tomto postu další alternativu.

Potíže měla Sparta ve středu obrany, za celou sezonu se nepodařilo najít stabilní stoperskou dvojici, na kterou by bylo spolehnutí. „Vinou zdravotních i sportovních důvodů. Nedařilo se nám ji složit dostatečně kvalitně, aby nás v těch zápasech táhla. Máme představu, co s tím udělat,“ poznamenal Hapal.

Změny v elitních klubech Plzeň

jisté příchody: Pernica (Jablonec), Ekpai (Zlín)

možný příchod: Roman Procházka (Levski Sofie), Zelený (Jablonec), Hrubý (Ostrava) Slavia

možný příchod: Trávník (Jablonec), Plšek (Olomouc)

možný odchod: Necid (konec hostování), Sobol (konec hostování), Danny?, Mingazov? Sparta

možný příchod: Tetteh (Bohemians), Coufal (Liberec), Brabec (Genk), Bero (Trabzonspor), Radakovič (Olomouc), Plšek (Olomouc)

možný odchod: Kaya (Galatasaray), Mavuba?

jistý odchod: Biabiany (konec hostování), Lafata (konec kariéry) Jablonec

možný příchod: Břečka (Slovácko), Kratochvíl (Brno/Plzeň), Mešanovič (Slavia)

Řešení by mohlo nastat například návratem Jakuba Brabce z Belgie, kam odešel před dvěma lety. Sparťanský odchovanec v Genku nastoupil naposled loni v prosinci, na jaře si nepřipsal jediný start.

Vyhlédnutým ofenzivním záložníkem by mohl být Matúš Bero z Trabzonsporu, o kterého měla Sparta zájem už v zimě 2016 za trenéra Zdeňka Ščasného, současného sportovního ředitele. Hráč širšího kádru slovenského reprezentace tenkrát působil v Trenčíně.

„Líbí se mi, že je gólovým hráčem, je silný v soubojích, nebojí se jít ve sprintu do vápna, kde se umí prosadit. Pak se hned sprintem vrací zpátky. Pracovitý kluk, hráč s velkou budoucností,“ řekl o něm tenkrát Ščasný.

Sparta musí reagovat na nepovedený ročník, v kterém obsadila až pátou příčku v tabulce. A také na brzký vstup do pohárů. Pokud bude kvalifikací o Evropskou ligu úspěšně procházet, čeká ji od 21. července do 30. srpna včetně domácí soutěže dvanáct zápasů. To je obrovská porce.

Proto potřebuje silný široký kádr. Sáhnout může i po svých hráčích, které má na hostování. Nabízí se, aby kouč dal v přípravě šanci útočníkovi Matěji Pulkrabovi, který na jaře za Liberec vstřelil devět branek.

Několik hráčů však mužstvo také opustí. David Lafata ukončil kariéru, Jonathanu Biabianymu vypršelo hostování z Interu Milán. S kým dál Sparta nepočítá? Napovědět by mohla (ne)vytíženost hráčů v jarní části sezony po nástupu kouče Hapala.