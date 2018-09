Fotbalová Sparta vstoupila do světa eSports, postaví tým ve hře FIFA

dnes 15:42

Fotbalová Sparta jako první český klub vstupuje do eSports, do světa soutěží v počítačových a konzolových hrách. Bude mít tým pro jednu z nejpopulárnějších světových her, od letoška budou její barvy hájit progameři ve FIFA 19.

eSports je odvětví, které se v posledních letech dynamicky rozvíjí a točí se v něm obrovské peníze. Hráči jsou profesionálové, ti ve Spojených státech či v asijských zemích jsou královsky placeni. Soutěží se v akčních, strategických a sportovních hrách. Celosvětový dosah odvětví se odhaduje na víc než miliardu lidí, pravidelně eSports sleduje 340 milionů diváků. „Vstupujeme do neprobádaných vod. My ve Spartě se občas do netradičních projektů pouštíme. Věříme, že celý sektor eSports bude dynamicky růst i u nás,“ řekl sparťanský generální ředitel Adam Kotalík. Své týmy v soutěžích a na turnajích ve hře FIFA mají elitní světové kluby jako jsou Paris St. Germain, Manchester City, AS Řím, Ajax Amsterdam. Sparta se na vstup do světa počítačových her vyptávala hlavně v Schalke, s kterými se nedávno potkala v Evropské lize a německý tým už v eSports působil. „Inspirací pro nás byly i kluby, které jsou nám z regionálního pohledu i velikosti blízko jako Legia Varšava nebo FC Kodaň,“ podotkl sparťanský mluvčí Ondřej Kasík. Spartu budou ve hře FIFA reprezentovat hráči z herního týmu eSuba, který se gamingem zabývá už od roku 2004. „Tenkrát to byla komunita pro podivíny, teď se podivíni a velký fotbal spojují. Už to není zábava pro hrstku mladých kluků, ale profesionální odvětví,“ poznamenal zakladatel společnosti Ladislav Dyntar. eSuba dodá hráče, klub to bude všechno platit. „Sparta poskytne veškerý servis,“ podotkl Dyntar. Což jsou základní plat pro hráče, možnost cestovat po světě a po turnajích, tréninkové prostory, vybavení. „Prostě všechno, na co jsou hráči zvyklí,“ doplnil Dyntar. „Plat komentovat nebudeme.“ Počítačoví hráči Sparty nebudou brát peníze jako ti skuteční. „U nás se bavíme o jiné hladině než ve Spojených státech nebo v Asii. Každopádně bude se jednat o bezkonkurenční podmínky na českém trhu,“ řekl Kasík. Další peníze mohou hráči získat na odměnách v turnajích. Hrát za Spartu ve hře FIFA bude moci i někdo z lidu. Klub vypsal termíny pro online kvalifikaci, která se uskuteční 7., 10. a 13. října. Nejlepších šestnáct hráčů postoupí do finále, které uskuteční už v offline módu na Letné.