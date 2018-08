Fanoušci sparťanům po zápase tleskali. Ale co budou klub stát výtržnosti?

Tenkrát na jaře 2016 diváci děkovali za výkon i celkové vystoupení v Evropské lize. Děkovali za bitvy se Schalke, Laziem Řím a především za tu poslední, čtvrtfinálovou s Villarrealem.

Ve čtvrtek večer byli sparťanští fanoušci vděční aspoň za to, že jejich tým ve 2. předkole proti Spartaku Subotica (2:1) bojoval a rval se o postup. Neúspěšně, protože před týdnem v Srbsku prohrál 0:2.

Sparta končí v pohárech strašně brzo. Loni i letos nepřemohla ani jednoho soupeře. Víc než dvanáct tisíc diváků hráče odměnilo vytrvalým potleskem. Za výkon, za snahu, za chuť.

„Většina tleskala, to bylo příjemné. Viděli, jak jsme dole, jak jsme z toho zklamaní. Snažili se nám pomoct, fandili, super atmosféra. Budeme jim to chtít vrátit v neděli proti Slovácku. Snad jich zase přijde spousta a budou z toho mít lepší pocit. Teď odcházeli smutní, i když si to asi většinu zápasu užili. Bohužel, sladká tečka nepřišla,“ poznamenal kapitán Josef Šural.

Podpořili hráče, kteří po závěrečném hvizdu padli na kolena, leželi na trávníku, někteří plakali.

Jenže část diváků také zadělala Spartě na pořádný malér. Krátce poté, co hosté z penalty v 74. minutě snížili na 1:2, vtrhla na hřiště. Šest minut se nehrálo, než se pořadatelům povedlo situaci zklidnit.

„Je to obrovský problém,“ řekl sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Spartě hrozí velká finanční pokuta i zavření hlediště na příští pohárová utkání.

„Počkáme na zprávu delegáta, ale není pochyb o tom, že s námi disciplinární komise UEFA zahájí řízení. Pravda je i to, že za poslední dva roky bylo s námi zahájeno řízení několikrát, což nám nepomůže,“ podotkl Kasík.

Chuligány k reakci mohl vyprovokovat rumunský rozhodčí nařízením penalty a také hostující útočník Čečarič, který gól slavil provokativně před fanoušky Sparty. Z hlediště pak na plochu přiletěly kelímky či plastové láhve.

Jeden z diváků přelezl reklamní panely, toho pořadatelé ještě zadrželi. Krátce poté však jeho čin následovali další. Ti už způsobili přerušení zápasu.

„Jestli jsem měl obavu, že by se nedohrálo? Ne, ani nevím proč tam vtrhli, nezabýval jsem se tím,“ řekl sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Vedle pořadatelů se do řešení konfliktu zapojili i hráči, kteří rozzuřené chuligány uklidňovali.

„Poprosil jsem je, aby nám dali čas a nezdržovali hru. A že jestli nám chtějí něco vytknout za výkon, ať to udělají po zápase. Potřebovali jsme hrát, naštěstí to pochopili a odešli,“ poznamenal Šural.

Kýžené další góly však už tým nedal a s Evropou se loučí. Ale bude čekat, jak Evropská fotbalová unie (UEFA) výtržnosti vyhodnotí. „Hned po zápase jsme si prohlédli video, záběry se vyhodnocují a klub bude zvažovat další kroky,“ podotkl Kasík.