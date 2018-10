Silná Sparta? Jen zdání. Druhá prohra ukázala, že je dál křehoučká

Že je konečně zdravá a na cestě z útlumu, ve kterém skomírala řadu měsíců. Ve šlágru proti Plzni měla tenhle dojem potvrdit. Nepotvrdila, prohrála.

A když měla v sobotu v Olomouci dokázat, že aspoň se soupeřem z opačného konce tabulky si v pohodě poradí, zklamala ještě víc. Porážka 0:1, kterou zařídila fikaná teč bývalého sparťana Nešpora, odhalila dvě věci.

Že Sigma zdaleka není tak špatná, aby se musela na 14. místě strachovat o udržení.

A že Sparta zdaleka není tak dobrá, jak se mohlo zdát třeba po přesvědčivých výhrách v Teplicích nebo s Libercem. Místo aby potvrdila, že se zlepšuje, dala podruhé v řadě fanouškům důvod přemýšlet o tom, jestli se náhodou neřítí zpátky do průšvihu.

„Chyběl pohyb, nebyli jsme silní nahoře, nepodrželi jsme balon. A po dvaceti minutách jsme úplně vypadli ve hry,“ nechápal trenér Zdeněk Ščasný. „Od dvacáté minuty do konce poločasu to byl nejhorší výkon za mého působení v roli trenéra. A dovolím si dokonce tvrdit, že vůbec za dobu, co jsem teď ve Spartě zpátky.“

Tedy za posledních deset měsíců - jako sportovní ředitel se Ščasný do klubu vrátil v prosinci. Na konci července na lavičce nahradil odvolaného Pavla Hapala, a i když tým dál trpěl výkyvy a nedokázal odvrátit vyřazení v předkole Evropské ligy, zdálo se, že se pomalu zvedá.

Ščasný ustálil sestavu a našel systém, který v některých zápasech zafungoval na jedničku. Zbytečné remízy s Příbramí a Bohemians sice mohly varovat, ale Sparta i tak zůstávala neporažená nejdéle ze všech ligových týmů. Dokonce se na chvíli probila do čela tabulky: po více než dvou letech!

Jenže místo aby ji solidní začátek sezony nakopl, klouže teď zase zpátky do potíží. Nemá jich málo.

V Olomouci se ukázalo, jak moc je závislá na tvůrci hry Stanciovi - když kvůli trestu za hloupé vyloučení proti Plzni chyběl, najednou byla Sparta bez myšlenky, bez šancí a logicky i bez gólu. A ti, kteří by v takovou chvíli měl zabrat, zklamali.

Kapitán Šural? V Olomouci neviditelný. Stopeři Radakovič a Kaya? Nejistí. A na konci jara skvělý záložník Plavšič? Úplně z formy.

Tristní představení jen dokreslilo, jak je Sparta nevyzpytatelná a křehoučká. Možná je skutečně nejsilnější za dva a půl roku od Šuralova příchodu, což ale neznamená, že je silná. Trpí výkyvy, které si coby kandidát na titul nemůže dovolit. A dokud se jich nezbaví, návrat na trůn bude v nedohlednu.