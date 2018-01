Rychlý buldoček. Spartu nadchl mladý střelec s číslem deset

V pondělí podepsal ve Spartě novou vylepšenou smlouvu do léta 2020.

Druhý den poprvé hrál za áčko. Oblékl dres s číslem deset, který v klubu naposled nosil Tomáš Rosický. A v přípravném utkání proti druholigovému Táborsku (7:2) během deseti minut dal tři góly.

„Je to super,“ líčil při svém prvním interview. „A to jsem ani netušil, že vůbec nastoupím,“ přiznal. Asi i proto jeho báječnou premiéru v tréninkovém centru na Strahově nesledoval nikdo z rodiny.

Do hry se dostal možná hlavně díky smůle spoluhráče. Trenér Andrea Stramaccioni ho nasadil krátce po půli, když se zranil krajní bek Eldar Čivič. Drchal nešel na jeho místo do obrany, ale na hrot vedle veterána Davida Lafaty.

Během minuty poslal Spartu poprvé v utkání do vedení, za další čtyři minuty skóroval na 4:2 a po dalších pěti minutách dovršil hattrick. „Je to příjemné, že jsem naskočil a že se to ještě takhle povedlo,“ povídal nesměle.

První dva góly byly typicky „lafatovské“, dorážky zblízka do odkryté brány. „Byl tam, kde měl být,“ podotkl asistent trenéra Radoslav Kováč. Třetí gól byl nádherný - přesprintoval středního obránce a obešel brankáře.

„Je to takový buldoček, je silný, rychlý, výborný výběr místa,“ chválil Kováč.

Osmnáctiletý útočník je v kádru áčka sotva týden. Díky povedenému podzimu, kdy dal v patnácti zápasech dorostenecké ligy dvaadvacet gólů, po dvou přidal v mládežnické Lize mistrů a Premier League International Cupu, ho trenéři vzali do přípravy. Že ho prostě zkusí.

On na začátku zaujal jako nikdo jiný předtím. „Je to krásný. Snad to tak bude pokračovat. Jsem rád, že jsem dostal šanci a využil ji,“ poznamenal. „Budu muset přispět do pokladny. Za příchod i za hattrick. Kluci už mi říkali, že to budu mít dražší.“

Začal si zvykat na dospělý fotbal se vším všudy. „Je to úplně jiné než dorostenecký fotbal, mnohem rychlejší, tvrdší. Je těžké se tomu přizpůsobit,“ přemítal.

Před léty žil rok v Německu, kde chodil do anglické školy, takže se v „mezinárodní“ kabině plné cizinců rozkoukal rychle. „Anglicky umím, v pohodě se domluvím, to je pozitivní. První den v áčku jsem byl lehce nervózní, ale čím jsem tady déle, tím je to lepší.“

Ani hattrick v prvním zápase mu však nezaručí, že si ho kouč Stramaccioni nechá v kádru i pro jaro. „Teď je těžké na to odpovědět, ale pokud bude takhle pokračovat, tak šanci má velkou,“ zdůraznil asistent Kováč.

„Snad to vyjde. Jsem rád, že jsem mohl na Spartě prodloužit smlouvu a doufám, že se v áčku udržím. Další osobní cíle bych si nechal pro sebe, ale budu rád, když zůstanu,“ přál si Drchal.