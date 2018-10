Záhada sparťanských výjezdů: trend od posledního titulu

Nekontroluje hru, nevytváří si šance, nestřílí góly, útoky končí daleko od soupeřovy brány, neudrží míč, prohrává souboje, nestíhá v defenzívě. Nedominuje, jak by podle papírových předpokladů mohla a měla.

Hra Sparty venku vykazuje poslední roky stejné nedostatky.

Sobotní porážka ve Zlíně 0:1 byla třetí za sebou, i proto se Spartě rivalové v čele tabulky vzdalují jako v minulých ročnících. Pokud tým v neděli nevyhraje derby, zdá se, že odepíše další sezonu, protože ztráta bude už příliš velká. A zvlášť když konkurenti dokážou vyhrát, i když se jim herně nedaří.

VIDEO: My jsme prohráli a nemá cenu o tom diskutovat, řekl po zápase Zdeněk Ščasný

„Některé venkovní zápasy v Teplicích a v Jablonci jsme zvládli výborně. Ale třeba výkon v Olomouci se diametrálně lišil. Sám si s tím lámu hlavu, i hráči se o tom baví, jak je to možné. Abychom mohli hrát nahoře, musíme ty výkony srovnat,“ říkal před týdnem po domácím jednoznačném vítězství nad Mladou Boleslaví trenér a sportovní ředitel v jedné osobě Zdeněk Ščasný.

Teplice a Jablonec, to ještě bylo v pořádku. Jenže už na Bohemians měli sparťané potíže. Byl to zápas bez šancí na obou stranách, nakonec padly góly ze standardních situacích a zrodila se remíza 1:1.

VIDEO: Ve druhé půli jsme si řekli, že nesmíme nechat soupeře hrát, hodnotí Michal Bílek výhru Zlína

Tuhou bitvu v Ostravě sparťané také zvládli (1:0), další boj v Plzni už smolně ztratili (0:1). Pak následoval velmi špatný výkon v Olomouci (0:1) a naposled další prohra ve Zlíně.

„Musím se znovu omluvit fanouškům za to, jak hrajeme venku,“ řekl po posledním duelu pro klubový web záložník Nico Stanciu. „Občas se stane, že kontrolujete hru a soupeř se přesto prosadí, tohle ale nebyl ten případ. Občas ztrácíme koncentraci, to je náš problém.“

„Venku je to na pováženou, protože doma jsme velmi silní. Venku přece nenastupují jiní hráči, aby ty výkony vypadaly tak rozdílně. Něco musíme změnit,“ podotkl stoper Lukáš Štetina.

Nebyli u toho Stanciu ani Štetina, když hra, výkony i výsledky Sparty se tolik začaly lišit doma a venku. Například v ročníku 2016/2017 byla v tabulce venkovních zápasů až šestá. O rok dřív ztratila na hřištích soupeřů na mistrovskou Plzeň devět bodů.

VIDEO: Lukáš Štětina po prohře Sparty se Zlínem: Byl to zápas o jeden gól

Extrém nabídla minulá sezona, až sedmá příčka v tabulce venkovních zápasů, záporné skóre 15:16, jen tři výhry.

I hlubší pohled do historie říká: když v devadesátých letech a pak i na počátku nového století výjimečně Sparta ligu nevyhrála, bylo to právě kvůli výpadkům venku, kde to přemožitelé zvládali.

Přitom doma je Sparta dlouhodobě nejlepší ze všech. Aura stadionu na Letné pořád funguje, i když se Spartě sezona celkově nedaří.

Doma je z mužstva cítit síla a soupeři mají respekt. Nejsou příliš agresivní, chybí jim drzost, kuráž, sebevědomí, nedovolí si tolik co na svém stadionu. Bouřlivé publikum dodává sparťanům energii, kterou ubírá hostům.

„Slibuju fanouškům, že uděláme všechno pro to, abychom vyhráli v derby,“ prohlásil Stanciu po Zlínu.

VIDEO: Trenér Bílek nás perfektně připravil, řekl po zápase Jean David Beauguel

I když v něm Sparta zvítězí, co to vyřeší, když pak míří do Karviné? Vždyť ze tří zápasů tam v samostatné historii české ligy vyhrála jen na podzim 1996, v minulé a předminulé sezoně remizovala.

Sparťané si musí uvědomit, že tituly se nevyhrávají v derby nebo v nesmlouvavých bitvách s Plzní, ale v zápasech v Liberci, ve Zlíně, v Olomouci, v Karviné, v Opavě...