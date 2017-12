Křetínský o zhroucené filozofii a špatné práci při výběru hráčů

Sparťanský šéf vůbec poprvé od chvíle, kdy se na jaře rozhodl pro radikální změny v kádru i v realizačním týmu, promluvil k veřejnosti.

Prostřednictvím klubové televize hodnotil první část sezony i kroky, které udělal. Ve funkci podržel italského kouče Andreu Stramaccioniho, kterému dal důvěru i pro jarní část.

Pokud však nenastane zlepšení, lze z Křetínského slov vystopovat, že by Stramaccioni mohl být odvolán.

Oznámil také, že je nutné zúžit kádr. A zároveň řekl, že pokud přijdou posily, tak ze zahraničí.

Tady je výběr z některých témat a následné Křetínského odpovědi.

Proč na pozici trenéra Stramaccioni pokračuje?

To vyplynulo z diskuze s ním. My jsme si řekli, že v průběhu podzimu ani interně nepovedeme spekulativní debaty, co, kdy a proč budeme dělat ohledně trenéra. Že počkáme a necháme první část sezony dohrát. A pak se pokusíme s chladnou hlavou vyhodnotit příčiny našich výsledků. Co bylo zásadní a co umožnilo pokračování spolupráce, že jsme se s trenérem shodli na popisu příčin problémů. A máme pocit, že víme, jak situaci zlepšit. Ale pokud by se ukázalo, že ta naše představa není funkční, tak budeme muset reagovat. Ale teď věříme, že máme recept, jak Spartu pozvednout.

Jaké jsou hlavní příčiny neúspěšného podzimu?

Je třeba říct, že v oblasti přestupů a volby zahraničních hráčů jsme neodvedli dostatečně dobrou práci. Přestože volby, které jsme provedli, působily logicky, nevedly k tomu, co jsme očekávali.

O které hráče jde konkrétně?

Příčin je celá řada, trenér Stramaccioni jich předložil snad patnáct. Kdybych shrnul ty naprosto zásadní... My jsme věděli, že potřebujeme zvýšit herní kvalitu Sparty. A základní filozofií bylo vytvořit velkou ofenzivní sílu příchodem nových hráčů. Přišli tři. Mark Janko, Tal Ben Chaim a Jonathan Biabiany. Podle našich předpokladů měli být rozdílovými hráči. Ale z různých důvodů produktivita a přínos ani u jednoho z nich nebyly takové, jaké jsme očekávali. Tam, kde jsme si mysleli, že budeme mít velkou sílu, tak to se vlastně stalo téměř slabinou. Dostali jsme se do situace, kdy produktivita a přínos křídelních hráčů byla nedostatečná. A Janko se zdaleka neprosadil tak, jak jsme si představovali.

V kontextu celé přestupové filozofie ten problém ještě umocnila další potíž, o které jsme věděli, že ji máme. To byly jakési otazníky kolem Tomáše Rosického a případné schopnosti Nestora ho nahradit. Věděli jsme, že nemáme zdravotně spolehlivě obsazenou pozici číslo deset, kreativního středního záložníka. Věděli jsme, že existuje riziko, že Tomáš nebude vždycky připraven a Nestor na té pozici nebyl prověřen. Ale my jsme věřili, že i když se vyplní ten horší scénář a kreativní záložník by chyběl, tak zkrátka dobrým využitím a schopností křídelních hráčů si pomůžeme. Ale tím, že nové posily nepřinesly to, co jsme očekávali, tak se nám celá filozofie zhroutila. Můžeme si říct, že jsme odvedli amatérskou práci respektive špatnou práci. Je to pravda. Ale musím říct, že když tito hráči přicházeli do české ligy, tak si málokdo uměl představit, že nebudou úspěšnější. Ale ukázalo se, že v české lize a při způsobu hry, jak hrají týmy proti Spartě, tak z různých důvodů neuspěli.

Co s Biabianym, Jankem a Ben Chaimem bude?

Jsem přesvědčen, že minimálně jeden z nich - nechci to teď konkretizovat - má schopnosti to změnit a má na to být mimořádně platným hráčem. Minimálně u jednoho si myslím, že tu schopnost nemá. A u jednoho si myslím, že nemá smysl ve spolupráci pokračovat. Zhroutila se nám celá filozofie stavby týmu, což zpětně vypadá jako naivní chyba. Ale na druhou stranu musím říct, že osobně mám pro tu chybu pochopení. Byl jsem u ní, viděl jsem materiály v době přestupů. Hráči nebyli vybráni náhodně, jen jsme potřebovali praktickou zkušenost.

Co bylo dalším problémem Sparty?

Souvisel s vyřazením z kvalifikace o Evropskou ligu. Crvena zvezda Bělehrad byla nejtěžším možným soupeřem, ostatní bychom velmi pravděpodobně zvládli. Náš brankář Dúbravka, který po zbytek sezony předváděl vynikající výkony, ještě neměl tu jistotu. Vypadli jsme a dostali se do situace, kdy jsme měli moc hráčů. Měli jsme dvě možnosti. Mohli jsme udělat brutální řez, odeslat některé hráče pryč a pracovat s menším týmem, což by bylo herně lepší. Nebo investovat do budoucna, dát trenérovi možnost, aby hráče skutečně prověřil. Abychom pak po podzimu mohli zúžení kádru udělat kvalitně a s ověřením. To ověřování je provázeno změnami v sestavě a stálo nás to body. Bylo to vědomé riziko a investice. Když jsme vypadli z pohárů, tak jsme si řekli, že podzim využijeme k tomu, abychom nedělali ukvapená rozhodnutí.

Jak bude v lednu vypadat přestupová politika?

Musíme reagovat na to, že jsme nebyli úspěšní. Je naprosto jednoznačné, že musíme kádr zredukovat. Je to i hlavní přání trenéra, on na to upozorňoval celý podzim. Ale kdybychom provedli rozhodnutí v panice v poslední přestupový den, tak bychom pustili hráče, kterého si dnes rádi necháme. A to by byla chyba. Ne všichni odejdou úplně, někdo půjde na hostování. To bude první věc.

Kdo přijde? Na jaké posty?

Existuje několik pozic. A asi nikoho nepřekvapí, že klíčovou je střed zálohy.

Kde bude Sparta hledat?

Opět půjde o příchody ze zahraničí, naši skauti intenzivně pracovali, monitorovali celý evropský trh. Je do toho zapojen i trenér Stramaccioni. Seznam posil máme připravený, už probíhají jednání a finální upřesňování s novým sportovním vedením, aby si k tomu mohlo říct své slovo. Protože za jaro už ponese spoluodpovědnost.

Jakou ekonomickou zátěž přinesl podzim pro klub?

Deficit Sparty, ke kterému směřujeme, bude dramaticky vyšší než v minulosti. Běžná ztráta byla kolem 150 milionů, teď vytvoříme mnohem vyšší. Je to logická daň, zvětšili jsme náklady a nebyli sportovně úspěšní. Je to daň, kterou z pozice majitelů musíme akceptovat. Je to daň za naše chyby a je spravedlivá. Ale finanční ztráta není to hlavní, co mě trápí. Nejvíc mě trápí, že jsme zklamali fanoušky. I když byli zklamaní, tak většina z nich dál mužstvo podporovalo. A za to jim chci poděkovat.