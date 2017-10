Sparťan Šural po blamáži: Bylo by moc jednoduché před vším utéct

Na začátku srpna vypadli v předkole Evropské ligy, v dalším průběhu podzimu přišli o reálnou naději na titul. A ve středu sparťané skončili i v domácím poháru.

Po velmi špatném výkonu dvakrát s Baníkem Ostrava dotahovali (2:2), nakonec selhali v penaltovém rozstřelu.

„Je to obrovské zklamání, prohráli jsme si to v devadesáti minutách,“ hlesl útočník Josef Šural, který v průběhu prodloužení střelou přes hlavu vyrovnával na 2:2.

Když ve středu večer po utkání mluvil, sotva byl slyšet. Už tak jeho tichý hlas přehlušoval oslavný křik z ostravské kabiny.

Nebyli byste raději, abyste už na podzim hrát nemuseli a vaše trápení skončilo?

To by bylo moc jednoduché, kdybychom před tím utíkali. Musíme zvládnout oba ligové zápasy do reprezentační přestávky a zkusit něco vymyslet. V předchozích utkáních s Plzní a v Jablonci jsme herně nepropadli, i když jsme vyhráli jen jeden. Věřili jsme, že půjdeme nahoru, ale zase jsme klesli níž.

Především v prvním poločase jste hráli velmi špatně. Jak je to možné?

Nevím, těžko říct. To si rozebereme. Chyběla lehkost, narážečka, odskočit od hráče, dát přihrávku, naběhnout. Byli jsme těžkopádní, vůbec nic nám nešlo.

Dvakrát jste prohrávali, dvakrát dotáhli. Věřil jste, že můžete zápas zlomit na vaši stranu?

Věřil, ale moc sil nám nezbylo, s prodloužením to byl dlouhý zápas. Měli jsme to urvat v základní hrací době, před prodloužením jsme měli velkou šanci, měli jsme to tam dotlačit.

Přišli jste už o všechno. Co teď bude dál?

Chceme se co nejblíž dotáhnout k prvnímu místu v lize, i když tam je velký bodový rozdíl. Hlavní cíl je bojovat o druhé místo a dostat se do kvalifikace o Ligu mistrů.

Je to vzhledem k vaší výkonnosti vůbec reálné?

Nevím, jak je to reálné, ale nic jiného nám nezbývá. Je to špatný. Z poháru jsme vypadnout neměli.

Jak bude složité se zvednout?

Je to těžké, zvlášť po takovém zápase, když vypadnete na penalty. Hrajeme už za čtyři dny. Na psychiku je to těžký, ale co nám zbývá? Zvednout se musíme.