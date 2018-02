Real Madrid neměl s Alavés problémy, vedoucí Barcelona rozdrtila Gironu

Ronaldo se vrátil do sestavy poté, co ve středeční vítězné dohrávce proti Leganés (3:1) odpočíval. Ve 44. minutě otevřel skóre střelou z otočky po Benzemově přiťuknutí. A když jen 50 vteřin po nástupu do druhé půle zvýšil po brejku Bale, bylo rozhodnuto.

Real nedovolil drama, naopak Ronaldo přidal další branku, svou už 299. ve španělské lize. V závěru pak odmítl možnost jubilejní třísté trefy, když po faulu na Balea přenechal pokutový kop Benzemovi.

Vedoucí Barcelona sice proti Gironě překvapivě prohrávala, nakonec však dokráčela k suverénnímu vítězství 6:1.

Hattrickem se na triumfu podílel Luis Suárez, navíc na další dva góly přihrál.

25. kolo španělské ligy: La Coruňa - Espaňol Barcelona 0:0, Vigo - Eibar 2:0 (56. Aspas, 79. Maxi Gómez), Real Madrid - Alavés 4:0 (44. a 61. Ronaldo, 46. Bale, 89. Benzema z pen.), Leganés - Las Palmas 0:0, 20:45 FC Barcelona - Girona 6:1 (5., 44. a 76. Suárez, 30. a 36. Messi, 66. Coutinho - 3. Portu).

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Barcelona 25 20 5 0 68:12 65 2 Atlético Madrid 24 16 7 1 36:9 55 3 Real Madrid 25 15 6 4 62:27 51 4 Valencie 24 14 4 6 47:28 46 5 Sevilla 24 12 3 9 31:35 39 6 Villarreal 24 11 5 8 35:29 38 7 Celta Vigo 25 10 5 10 43:37 35 8 Eibar 25 10 5 10 32:38 35 9 FC Girona 25 9 7 9 35:36 34 10 Getafe 24 8 9 7 29:21 33 11 Betis Sevilla 24 10 3 11 41:50 33 12 CD Leganes 25 8 6 11 21:28 30 13 San Sebastian 24 8 5 11 46:45 29 14 Bilbao 24 6 10 8 24:27 28 15 Alavés 25 9 1 15 22:37 28 16 Espaňol 24 6 9 9 22:32 27 17 Levante 24 3 11 10 21:38 20 18 Las Palmas 25 5 4 16 18:52 19 19 La Coruňa 24 4 5 15 24:53 17 20 Málaga 24 3 4 17 15:38 13

Deportivo La Coruňa : Espanyol Barcelona 0:0 (0:0) Sestavy:

R. Martínez – Juanfran, Schär, Bóveda, Luisinho – Guilherme, Mosquera (83. Muntari) – Pérez Martínez, Cartabia (67. Çolak), Adrián López – Andone (89. Valle). Sestavy:

Diego López – V. Sánchez, Ó. Duarte, David López, Caricol – Piatti (74. Jurado), Darder, Ca. Sánchez, Granero (81. Navarro) – Baptistão (69. Sergio García), G. Moreno. Náhradníci:

Tytoń – C. Borges, Çolak, F. Navarro, Valle, Sidnei, Muntari. Náhradníci:

Pau López – Hermoso, Sergio García, Jurado, Naldo, Navarro, Vilà. Žluté karty:

18. Andone, 35. Mosquera, 61. Schär Žluté karty:

43. V. Sánchez Rozhodčí: Fernández – Matías, Baena

CD Leganés : UD Las Palmas 0:0 (0:0) Sestavy:

Cuéllar – Zaldúa, Bustinza, Siovas, Rico – El Zhar (90. Gumbau), R. Pérez, Gabriel, Omar (78. Naranjo) – Eraso – N. Amrabat (59. Guerrero). Sestavy:

Chichizola – Míchel, Navarro, Gálvez, Aguirregaray – Etebo, V. Gómez (87. Aquilani) – Halilović, Tana (86. Ezekiel), Gil (53. Toledo) – Calleri. Náhradníci:

Champagne – Carnero García, Tito, Gumbau, Mantovani, Naranjo, Guerrero. Náhradníci:

Lizoain – Jairo, Ezekiel, D. Castellano, Aquilani, Toledo, David García. Žluté karty:

66. Gabriel, 74. Guerrero, 90+3. Siovas Žluté karty:

38. Navarro, 90+3. Calleri Rozhodčí: Jaime – Bueno, Tresaco

Real Madrid CF : Deportivo Alavés 4:0 (1:0) Góly:

44. Ronaldo

46. Bale

61. Ronaldo

89. Benzema Góly:

Sestavy:

Navas – Carvajal, Varane, Nacho Fernández, Hernández – L. Vázquez, Casemiro (80. M. Llorente), Kovačić (73. D. Ceballos), Bale – Benzema, Ronaldo (C). Sestavy:

Pacheco – Alexis, Laguardia, Ely, R. Duarte – H. Pérez, García (C) (63. Medrán), D. Torres, Pedraza (62. I. Gómez) – Guidetti (74. Burgui), Sobrino. Náhradníci:

Casilla – Hakimi, Tejero, M. Llorente, Isco, D. Ceballos, Mayoral. Náhradníci:

Sivera – Maripán, Martín, Pina, Medrán, I. Gómez, Burgui. Žluté karty:

82. M. Llorente Žluté karty:

5. H. Pérez, 20. Sobrino Rozhodčí: J. Estrada – M. Martínez, F. Martín Počet diváků: 75181

Real Club Celta de Vigo : SD Eibar 2:0 (0:0) Góly:

56. Aspas

79. Gómez Góly:

Sestavy:

Blanco – Mallo (C), Cabral (87. Roncaglia), Sergi Gómez, J. Castro – Wass, Radoja (66. P. Hernández), Lobotka – Aspas, Gómez, Sisto (46. Mor). Sestavy:

Dmitrović – Peña (73. Capa), P. Oliveira, Arbilla (C), Ángel (84. Juncà) – Alejo (61. León), Diop, Jordán, Inuj – Kike García, Charles. Náhradníci:

S. Álvarez – P. Hernández, Boyé, Mazáň, Jozabed, Mor, Roncaglia. Náhradníci:

Y. Rodríguez – Escalante, Capa, Dani García, León, Lombán, Juncà. Žluté karty:

38. Radoja, 39. Cabral Žluté karty:

12. Diop, 37. Ángel, 80. P. Oliveira Rozhodčí: Carlos Del Cerro – Juan Yuste, Marcos Álvarez Počet diváků: 15 383