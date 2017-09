Jediný gól od rekordu. Prostě to tam nechtělo padnout, řekl Zidane

Real ve španělské lize? Zatím rozpačitá bída. I ve třetím domácím utkání v sezoně nezvítězil, po remízách s Valencií a Levante poprvé v sezoně prohrál. Na bezchybnou Barcelonu navíc ztrácí sedm bodů.

Málo platná byla Realu enormní převaha. Na bránu Betisu letělo sedmadvacet střel! Všechny ale zlikvidoval gólman Adán, odchovanec madridského klubu, za který si v dobách Josého Mourinha zachytal sedm ligových utkání. Třicetiletý brankář byl ve středu večer nepřekonatelný.

„Prostě nám to tam nechtělo spadnout,“ kroutil hlavou Zidane.

Když už Real Adána překonal, zastoupila ho branková konstrukce po střelách Daniho Carvajala a Garetha Balea. Šance měl i Toni Kroos, jeho kolega ze středu zálohy Luka Modrič... Navrátilec Ronaldo, jenž si odpykal pětizápasový trest za strčení rozhodčího ve španělském superpoháru, na svého bývalého spoluhráče rovněž nevyzrál.

Betis tlak domácích se štěstím přežil a navíc sám udeřil ve chvíli, kdy už nešlo reagovat, ve čtvrté nastavené minutě šokoval fanoušky na stadionu Santiaga Bernabeua hostující Antonio Sanabria.

„Hráli jsme lépe než oni, ale jediné, na čem záleží, je výsledek,“ dodal Zidane po porážce 0:1. „Preferoval bych špatný výkon a tři body.“

Ty ale bere Betis, který na hřišti Realu zvítězil poprvé od října 1998. Kdo by navíc řekl, že to bude právě horší tým ze Sevilly, který zastaví úchvatnou sérii. Ronaldo a spol. nedali gól poprvé od dubna 2016, na překonání světového rekordu Santosu z let 1961-63 chyběl jediný zásah.

Maximum brazilského týmu, v jehož dresu tehdy řádil Pelé, je poslední, co Real trápí.

„Doufám, že to je pouze o hlavách. Dělali jsme, co jsme mohli, ale v zakončení jsme nebyli nemilosrdní,“ řekl kapitán Sergio Ramos v rozhovoru pro The Guardian. „Jindy by to skončilo 4:0 a vše by bylo v pořádku.“

Zpackaný úvod ročníku musí Real napravit v sobotu na hřišti Alavésu - prvního týmu v historii španělské ligy, který prohrál prvních pět zápasů a nevstřelil v nich jediný gól.

Měla by to být snadná práce. Ale kdo ví?