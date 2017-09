Real Madrid jako první obral San Sebastian, Barcelona vyhrála se štěstím

Trenér Realu Zinédine Zidane vyřešil absenci dvou ofenzivních hvězd Ronalda s Benzemou nasazením mladého Mayorala a tento tah se mu vyplatil. Dvacetiletý útočník využil práce kapitána Ramose v pokutovém území a v 19. minutě otevřel skóre. Real Madrid skóroval v 73. soutěžním zápase v řadě, čímž vyrovnal rekord brazilského Santosu z let 1961 až 1963, kdy v jeho barvách řádil legendární Pelé.

San Sebastian odpověděl o devět minut později. Kévin Rodrigues si zaběhl na zadní tyč a z voleje propálil padajícího Navase. Ten si na míč sice sáhl, ale nedokázal ho vytěsnit mimo tři tyče. Bezprostředně po gólu se odehrála nešťastná situace za domácí bránou, kde uvolněná část provizorní tribuny zranila kameramana a ošetření si vyžádalo několikaminutové přerušení.

Real ale přece jen odešel do kabin s vedením. Mayoral se uvolnil na pravém křídle a poslal ostrý přízemní centr do pokutového území, kde si balon nešťastně srazil do vlastní sítě střelec vyrovnávací branky Rodrigues.

Na konečných 3:1 pro favorita upravil Gareth Bale, jenž se v rychlostním souboji zbavil obránce a přehodil padajícího brankáře Rulliho. Velšský křídelník tak potvrdil, že se mu na stadionu Anoeta daří, ve venkovních zápasech se San Sebastianem vstřelil už šest gólů.

První poločas byl pro Barcelonu nepříjemný. Ve 29. minutě musel hřiště opustit kvůli zranění zadního stehenního svalu Dembélé a o deset minut později navíc hosté inkasovali, když povedeným volejem zpoza vápna otevřel skóre Šibasaki.

Poslední tři góly, které Barcelona inkasovala, vstřelili japonští fotbalisté. Před Šibasakim se do sítě Katalánců trefil v květnu dvakrát Inui z Eibaru.

V druhém dějství se Barcelona vzchopila a otočila skóre. V 62. minutě vyrovnal Denis Suárez a v závěru oslavil první trefu po příchodu z Číny Paulinho. Getafe si tak i přes slibný začátek bude muset počkat na první výhru nad Barcelonou od listopadu 2011. Těsně před vítězným gólem barcelony domácí trefili tyč.

Atlético Madrid prožilo úspěšnou premiéru na novém stadionu Wanda Metropolitano, Málagu tam porazilo 1:0.

V prvním poločase měl největší šanci hostující Castro, gólman Oblak ale balon vyrazil. Po hodině hry viděli diváci premiérovou branku na novém stadionu poté, co si Correa poradil v souboji jeden na jednoho a předložil míč do vápna Griezmannovi, který se nemýlil. V závěru zápasu mohl vyrovnat Rolán, slovinský gólman Oblak ale znovu zasáhl.

Výsledky 4. kola: San Sebastian - Real Madrid 1:3 (28. Rodrigues - 19. Mayoral, 36. vlastní Rodrigues, 61. Bale), Levante - Valencie 1:1 (41. Bardhi - 31. Rodrigo), Getafe - FC Barcelona 1:2 (39. Šibasaki - 62. D. Suárez, 84. Paulinho), Betis Sevilla - La Coruňa 2:1 (14. a 76. Joaquín - 23. Cartabia), Atlético Madrid - Málaga 1:0 (61. Griezmann), Alavés - Villarreal 0:3 (32. a 62. Bakambu, 52. Bacca), Girona - FC Sevilla 0:1 (69. Muriel), Las Palmas - Bilbao 1:0 (87. Rémy).



Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Barcelona 4 4 0 0 11:1 12 2 Sevilla 4 3 1 0 6:1 10 3 San Sebastian 4 3 0 1 11:7 9 4 Real Madrid 4 2 2 0 9:4 8 5 Atlético Madrid 4 2 2 0 8:3 8 6 Bilbao 4 2 1 1 3:1 7 7 Villarreal 4 2 0 2 6:5 6 8 Levante 4 1 3 0 5:4 6 9 Valencie 4 1 3 0 4:3 6 10 CD Leganes 4 2 0 2 3:3 6 11 Betis Sevilla 4 2 0 2 5:7 6 11 Las Palmas 4 2 0 2 5:7 6 13 Eibar 4 2 0 2 2:4 6 14 Getafe 4 1 1 2 3:4 4 15 FC Girona 4 1 1 2 3:5 4 16 Celta Vigo 3 1 0 2 4:5 3 17 La Coruňa 4 0 1 3 5:11 1 18 Espaňol 3 0 1 2 1:7 1 19 Málaga 4 0 0 4 1:6 0 20 Alavés 4 0 0 4 0:7 0

SD Eibar : CD Leganés 1:0 (0:0) Góly:

53. Gálvez Góly:

Sestavy:

Dmitrović – Capa, P. Oliveira, Gálvez, Ángel – Bébé (62. Arbilla), Jordán (87. Charles), Dani García (C), Inuj – Kike García (76. Escalante), Enrich. Sestavy:

Cuéllar – Bustinza, Mantovani (C), Muňoz (13. dos Santos), Rico – Siovas, Brašanac – Omar (61. Beauvue), Gabriel, Naranjo (81. N. Amrabat) – Guerrero. Náhradníci:

Riesgo – Escalante, Rivera, Pena, Arbilla, Charles, Junca. Náhradníci:

Champagne – Morán, Beauvue, Carnero García, dos Santos, Eraso, N. Amrabat. Žluté karty:

43. Dani García, 48. P. Oliveira Žluté karty:

3. Brašanac, 25. dos Santos, 50. Rico, 62. Siovas, 66. Guerrero Rozhodčí: Martínez – Barbero, Noval Počet diváků: 4 986 Přejít na on-line reportáž

Atlético Madrid : Málaga CF 1:0 (0:0) Góly:

61. Griezmann Góly:

Sestavy:

Oblak – Torres Juanfran, Godín, Lucas Hernández, Luís – Koke, Partey (46. Ferreira-Carrasco), Gabi (C), Saúl Níguez – Griezmann, Á. Correa (66. F. Torres). Sestavy:

Roberto – Rosales, L. Hernández, González, Ricca – Recio (C), Rolón (70. Keko) – Castro (64. Anor), Adrián González, Mula (85. Rolán) – Bastón. Náhradníci:

Moya – F. Torres, Ferreira-Carrasco, Savić, Vietto, Gameiro, Gaitán. Náhradníci:

Prieto – Kuzmanović, Anor, Cifuentes, Keko, Baysse, Rolán. Žluté karty:

64. Ferreira-Carrasco, 44. Torres Juanfran Žluté karty:

88. Keko, 90+3. Recio Rozhodčí: Sánchez – Aguilar, Gallego García Počet diváků: 63 114 Přejít na on-line reportáž

Real Betis : Deportivo La Coruňa 2:1 (1:1) Góly:

14. Joaquín

77. Joaquín Góly:

23. Cartabia Sestavy:

Adán – Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi – Narváez (51. Camarasa), Javi García, Guardado – Joaquín (C) (82. Boudebouz), León, Tello (73. A. Sanabria). Sestavy:

Pantilimon – Juanfran, Schär, A. Arribas, F. Navarro – C. Borges (C), Guilherme (54. Valverde) – Cartabia, Adrián López, Bakkali (70. Luisinho) – Andone (78. Pérez Martínez). Náhradníci:

D. Giménez – R. Navarro, Amat, Camarasa, A. Sanabria, Boudebouz, Guerrero. Náhradníci:

Tytoń – Albentosa, Pérez Martínez, Çolak, Luisinho, Valverde, Valle. Žluté karty:

48. Durmisi Žluté karty:

27. Guilherme, 59. F. Navarro, 78. Luisinho Rozhodčí: Alberto Undiano Mallenco – Roberto Alonso Fernández, Inigo Prieto López de Ceraín Přejít na on-line reportáž

Getafe CF : FC Barcelona 1:2 (1:0) Góly:

39. Šibasaki Góly:

62. Denis Suárez

84. Paulinho Sestavy:

Guaita – Damián Suárez, Dakonam, Cala, Antunes – Arambarri (85. Portillo), Bergara – Fajr, Šibasaki (54. Jiménez), Ndiaye (72. Mora) – J. Molina. Sestavy:

ter Stegen – Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitić (77. Paulinho), Busquets, Iniesta (46. Denis Suárez) – Messi, L. Suárez, O. Dembelé (28. Deulofeu). Náhradníci:

E. Martínez – Bruno González, Jiménez, Á. Rodríguez, Portillo, Mora, Molinero. Náhradníci:

Cillessen – Semedo, Denis Suárez, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, A. Gomes. Žluté karty:

32. Cala, 88. Damián Suárez Žluté karty:

10. Piqué, 54. Deulofeu, 67. Alba, 73. L. Suárez Rozhodčí: Fernández – Cabanero, Matías Přejít na on-line reportáž

Levante UD : Valencia CF 1:1 (1:1) Góly:

41. E. Bardi Góly:

31. Rodrigo Sestavy:

Fernández – Pedro López (C), Postigo, Chema, Toňo – Lerma (46. Suárez Pier), Campana (81. Doukouré) – Jason, E. Bardi, Ivi – Alegría (59. Samuel). Sestavy:

Neto – Montoya, Garay, Murillo, Gayá – Soler, Kondogbia, Parejo (C), Pereira (61. Guedes) – S. Mina (73. Zaza), Rodrigo. Náhradníci:

Langerak – Suárez Pier, Doukouré, Samuel, Nano, E. Boateng, Luna. Náhradníci:

Doménech – Gabriel, Nemanja Maksimović, Guedes, Zaza, Lato, Vidal. Žluté karty:

3. Postigo, 37. E. Bardi Žluté karty:

15. Parejo Rozhodčí: Carlos Del Cerro – Juan Yuste, Abrahám Álvarez Přejít na on-line reportáž

Real Sociedad San Sebastian : Real Madrid CF 1:3 (1:2) Góly:

29. Rodrigues Góly:

19. Mayoral

36. Rodrigues

61. Bale Sestavy:

Rulli – Odriozola Arzallus, A. Elustondo, D. Llorente, Rodrigues – Prieto (70. Juanmi), Illarramendi, Zurutuza – Januzaj (77. Agirretxe), José, Canales (57. Vela). Sestavy:

Navas – Carvajal, Varane, Ramos, Hernández (90+3. Nacho Fernández) – Modrić, Casemiro, Isco – Bale, Mayoral (75. L. Vázquez), Asensio (85. D. Ceballos). Náhradníci:

Ramírez – Agirretxe, de la Bella, Juanmi, Zubeldia, Pardo, Vela. Náhradníci:

Casilla – Feuillassier, Nacho Fernández, L. Vázquez, D. Ceballos, M. Llorente, Hakimi. Žluté karty:

36. D. Llorente, 42. Illarramendi, 45+1. Januzaj Žluté karty:

38. Asensio, 64. Casemiro Rozhodčí: Iglesias – Costoya, Ramos Přejít na on-line reportáž

UD Las Palmas : Athletic Bilbao 1:0 (0:0) Góly:

87. Rémy Góly:

Sestavy:

Chichizola – Míchel, D. Castellano, Navarro, Lemos – Aquilani, Vitolo (64. Rémy), J. Castellano (83. V. Gómez), Halilović (37. Tannane) – Viera, Calleri. Sestavy:

Arrizabalaga – Saborit, Núnez, Laporte, Bóveda – Susaeta (62. Muniain), Raúl García, Iturraspe, Merino (62. Aduriz) – Vesga, I. Williams. Náhradníci:

Lizoain – V. Gómez, Rémy, Tannane, Momo, Hernán, Artiles. Náhradníci:

Herrerín – San José, Etxebarria, Muniain, Lekue, Etxeita, Aduriz. Žluté karty:

57. Calleri, 62. Tannane Žluté karty:

59. Laporte, 63. Aduriz, 76. Bóveda Přejít na on-line reportáž

Girona FC : Sevilla FC 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

69. Muriel Sestavy:

Iraizoz – Juanpe, Espinosa, Muniesa – Mojica, Pons (80. Kayode), Granell, Aday – Portugués (80. Olunga), Stuani (68. Aleix Garcia), B. García. Sestavy:

S. Rico – Corchia, Carriço, Lenglet, Carole – Banega, N'Zonzi, Ganso (64. F. Vázquez) – W. Montoya (77. Mercado), Muriel, Sarabia. Náhradníci:

Bono – Ramalho, Douglas Luiz, Olunga, Maffeo, Kayode, Aleix Garcia. Náhradníci:

Soria – Ben Yedder, Krohn-Dehli, Correa, Geis, F. Vázquez, Mercado. Žluté karty:

26. Juanpe, 57. Espinosa Žluté karty:

22. N'Zonzi, 72. Carriço, 90. F. Vázquez Rozhodčí: De Burgos – Núňez, de Francisco Přejít na on-line reportáž

Deportivo Alavés : Villarreal CF 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

32. Bakambu

52. Bacca

62. Bakambu Sestavy:

Pacheco (C) – Vigaray, Ely, Alexis, Pedraza – Wakaso (57. Ó. Romero) – I. Gómez (84. García), Pina, Medrán, Munir – Krkić (63. Sobrino). Sestavy:

Barbosa – Antonio Rukavina, Álvaro González, V. Ruiz, J. Costa (C) (75. M. Gaspar) – Castillejo, Hernández, Trigueros, Fornals – Bakambu (79. Ünal), Bacca (89. Čeryšev). Náhradníci:

Sivera – Sobrino, Maripán, Ó. Romero, Burgui, García, D. Torres. Náhradníci:

Cantero – Semedo, Ünal, N. Sansone, R. Soriano, M. Gaspar, Čeryšev. Žluté karty:

80. Sobrino, 90+3. Pedraza Žluté karty:

45. Hernández, 67. V. Ruiz Rozhodčí: Jaime – Bueno, Tresaco Počet diváků: 18124 Přejít na on-line reportáž