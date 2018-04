Další gól spasitele Cristiana. Příště se trefí znovu, věří spoluhráči

Ronaldova série 22 gólů ve 12 zápasech po sobě Hattrick (Real Sociedad, výhra 5:2)

Dva góly (PSG, výhra 3:1)

Gól (Real Betis, výhra 5:3)

Dva góly (Alavés, výhra 4:0)

Dva góly (Getafe, výhra 3:1)

Gól (PSG, výhra 2:1)

Dva góly (Eibar, výhra 2:1)

Čtyři góly (Girona, výhra 6:3)

Dva góly (Juventus, výhra 3:0)

Gól (Atlético, remíza 1:1)

Gól (Juventus, porážka 1:3)

Gól (Athletic Bilbao, remíza 1:1)

Pokolikáté už. Ronaldo znovu zachránil svůj tým. Byla z toho sice jenom čtvrtá ligová domácí remíza, čili ztráta, ale aspoň ne totální blamáž. Vždyť Bilbao se nachází až ve druhé polovině tabulky.

„V lize máme problémy celou sezonu, obzvlášť doma. Tohle byla další ukázka,“ hlesl trenér Zinedine Zidane.

Jeho portugalská hvězda se proti baskickému celku dlouho trápila. Na začátku trefil Ronaldo hlavou břevno, pak následoval úprk po levém křídle a nepřesná střela na zadní tyč. Mrzela o to víc, že z protiakce šokoval přítomné na stadionu Santiaga Bernabeua hostující Inaki Williams.

Nevadí, hrajeme dál, to půjde, hecoval Ronaldo spoluhráče.

Sám během utkání 33. kola vypálil hned sedmkrát. Nikdo se mu ani nepřiblížil, druhý nejpilnější střelec Raul García z Athletiku zkoušel štěstí třikrát.

Ronalda deptal famózně chytající Kepa, třiadvacetiletý talent, který měl v zimě do Realu nakročeno. Jeho příchod ale stopl Zidane. „Chyba to nebyla,“ říkal navzdory tomu, že gólman Athletiku byl hlavní příčinou domácí ztráty.

Na tiskové konferenci se hovořilo o tom, že Kepa zabránil Realu ve vítězství, on však málem zabránil i remíze. Nebýt toho, že Ronaldo patičkou lízl přízemní pokus Luky Modriče a usměrnil ho tak přesně k tyči.

Cristiano Ronaldo (vlevo) z Realu Madrid sleduje, co provede s míčem Ander Iturraspe z Bilbaa.

Trefil se ve dvanáctém utkání po sobě a vyrovnal tak svou nejlepší šňůru v Realu. Jeho bilance v tomto období čítá neskutečných dvaadvacet branek.

„Je to prostě nejlepší fotbalista na světě,“ smekl před svým spoluhráčem bek Marcelo. „Bezmezně mu věříme. Stejně tak věříme sami sobě navzájem. Jsem si jistý, že se příště trefí znovu,“ dodal. „Určitě tu svou sérii prodlouží,“ doplnil Lucas Vázquez.

Realu by se to náramně hodilo, protože příště hraje v semifinále Ligy mistrů proti Bayernu. A to je v této soutěži - co se vstřelených gólů týče - Ronaldův druhý nejoblíbenější protivník.