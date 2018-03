Tři dny, dva hattricky. A teď potrápit Barcelonu, hlásí střelec Griezmann

Během dvou zápasů v rozmezí pouhých tří dnů Griezmann téměř zdvojnásobil svou bilanci ve španělské lize. Z osmi zásahů na patnáct.

„Mám velkou radost a jsem velmi spokojený se svým výkonem. Čtyři góly... Na to nejsem zvyklý,“ prohlašoval skromně v pozápasovém rozhovoru v televizi BeIN Sports. „Nicméně výhra 4:0 je na všem to nejpodstatnější.“

Ve středu střílel branky proti Leganés s neuvěřitelnou lehkostí. Při první trefě ze šestadvacáté minuty ho ani nerozhodilo, že se ho obránce soupeře snažil před zakončením faulovat. Skluz na achilovky Griezmann neřešil, okamžitě se rozběhl k rohovému praporku a se smíchem čekal na gratulace spoluhráčů.

O devět minut později si stoupl k volnému kopu na půlkruhu velkého vápna a bez rozpaků napálil balon na brankářovu stranu. Zbylé dva góly zaznamenal ve druhém poločase.

Třetí by se dal zařadit do fotbalových učebnic, lekce náběhy do šestnáctky. Napřed chytře pustil přihrávku do křídla Felipe Luisovi a rázem už si to šturmoval do vápna. Obráncům naznačil náběh na přední tyč, bryskně změnil směr a díky tomu si na penaltě vytvořil dostatek místa na precizní hlavičku.

Nakonec vystřelil z první po přesném pasu útočného parťáka Diega Costy. A to ještě zasáhl břevno a další gól mu sudí neuznali.

„Je to mimořádný fotbalista, což už nám několikrát ukázal i v předchozích ročnících,“ chválil Griezmanna trenér Diego Simeone.

Čtyři trefy v jednom zápase zvládl v dresu Atlétika naposledy Radamel Falcao před šesti lety, Griezmann navíc překonal metu stovky zásahů za klub, do kterého přestoupil v roce 2014 z Realu Sociedad.

A mimochodem, dát dva hattricky ve dvou ligových utkáních v řadě se v tomto století jinému hráči Atlétika nepodařilo.

Blonďatý Francouz má zkrátka fazonu, což se před zápasem sezony proti Barceloně náramně hodí. Atlético z druhého místa ztrácí pět bodů, neporažený lídr má navíc mač k dobru.

„Zkusíme Barcelonu potrápit, do konce sezony zbývá třináct zápasů a my je chceme všechny vyhrát,“ burcuje Griezmann.

Dokáže Atlético zdramatizovat boj o titul?