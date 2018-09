Real jde po těsné výhře dočasně do čela, uspělo také Atlético

Atlético zvítězilo teprve podruhé v sezoně a hrdinou jeho utkání s Getafe se stal záložník Thomas Lemar.

Francouzský reprezentant nejprve v 15. minutě vyslal dělovku z 25 metrů, míč se odrazil od břevna do zad brankáře Sorii a od nich do branky. Po hodině hry pak Lemar obešel gólmana a střelou z úhlu do odkryté branky upravil na konečných 2:0. Getafe navíc dohrávalo posledních 22 minut v oslabení a už se nezmohlo na odpor.

Uspěl i Real Madrid, který doma udolal Espaňol Barcelona 1:0 a dostal se o bod do čela tabulky před Barcelonu, která ale má zápas s Gironou k dobru. Duel rozhodl ve 41. minutě Marco Asensio přesnou křížnou střelou po zemi.

Výsledky 5. kola: Vallecano - Alavés 1:5 (30. De Tomás - 34. a 77. Ibai, 8. Navarrio, 56. Calleri, 90.+5 Burgui), Eibar - Leganés 1:0 (52. Kike García), Vigo - Valladolid 3:3 (5. a 55. Aspas, 10. Gómez - 40. Plano, 65. Ünal, 90.+4 Suárez), Getafe - Atlético Madrid 0:2 (15. vlastní Soria, 60. Lemar), Real Madrid - Espaňol Barcelona 1:0 (41. Asensio).

Španělská liga KLUB Z V R P S B 1. Real Madrid 5 4 1 0 12:3 13 2. FC Barcelona 4 4 0 0 14:3 12 3. Alavés 5 3 1 1 8:5 10 4. Vigo 5 2 2 1 10:8 8 5. Atlético Madrid 5 2 2 1 5:4 8 6. Espaňol Barcelona 5 2 1 2 5:4 7 7. San Sebastian 5 2 1 2 7:7 7 8. Getafe 5 2 1 2 4:4 7 9. Eibar 5 2 1 2 5:6 7 9. Girona 4 2 1 1 5:6 7 11. Bilbao 3 1 2 0 5:4 5 12. Betis Sevilla 4 1 2 1 1:3 5 13. Levante 4 1 1 2 6:5 4 14. FC Sevilla 4 1 1 2 4:4 4 15. Villarreal 4 1 1 2 2:3 4 16. Huesca 5 1 1 3 6:13 4 17. Valencie 4 0 3 1 3:5 3 17. Valladolid 5 0 3 2 3:5 3 19. Vallecano 4 1 0 3 3:10 3 20. Leganés 5 0 1 4 4:10

SD Eibar : CD Leganés 1:0 (0:0) Góly:

52. Kike García Góly:

Sestavy:

Dmitrović – Peña, P. Oliveira, Ramis (C), Ángel Valdés (89. Arbilla) – Hervías (68. Orellana), Escalante, Diop, De Blasis – Enrich, Kike García (73. Jordán). Sestavy:

Cuéllar – Nyom, Bustinza (C), Siovas, Carnero García – Juanfran (56. El Zhar), R. Pérez, Gumbau, Rolán (78. Óscar Rodríguez) – Santos (64. Nasjrí), Carrillo. Náhradníci:

Riesgo – S. Álvarez, Orellana, Charles, Cucurella, Arbilla, Jordán. Náhradníci:

Serantes – J. Silva, El Zhar, Vesga, Nasjrí, Óscar Rodríguez, Tarín. Žluté karty:

24. Escalante Žluté karty:

67. Gumbau Rozhodčí: Melero, Torre – Martínez, Fuente Počet diváků: 4 456

Real Madrid CF : Espanyol Barcelona 1:0 (1:0) Góly:

41. Asensio Góly:

Sestavy:

Courtois – Odriozola Arzallus, Varane, Ramos (C), Nacho Fernández – Modrić, Casemiro, D. Ceballos (63. L. Vázquez) – Isco (79. M. Llorente), Benzema (60. Díaz), Asensio. Sestavy:

Diego López – Javi López, Naldo, Hermoso, Vilà – H. Pérez (70. Sergio García), Granero, Roca, Darder (55. V. Sánchez), Piatti (55. Baptistão) – Iglesias. Náhradníci:

Navas – Díaz, Bale, Marcelo, Valverde, L. Vázquez, M. Llorente. Náhradníci:

Roberto – V. Sánchez, Ó. Duarte, Rosales, Sergio García, Baptistão, Melendo. Žluté karty:

6. Nacho Fernández, 77. Casemiro Žluté karty:

26. Roca, 45+3. Javi López Rozhodčí: Mateu – Cebrián, De Francisco Počet diváků: 67.658

Getafe CF : Atlético Madrid 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

15. Soria (vla.)

60. Lemar Sestavy:

Soria – Damián Suárez, Bruno González, Cabrera, Antunes – Portillo, Arambarri, Dakonam (78. Cristóforo), Ndiaye (64. Alejo) – Ángel Rodríguez, J. Molina (70. Guardiola). Sestavy:

Oblak – Juanfran, J. Giménez, Lucas Hernández, Luís (71. Godín) – Koke, Rodri (57. Partey), Saúl Ñíguez, Lemar (79. Á. Correa) – D. Costa, Griezmann. Náhradníci:

Chichizola – Alejo, Cristóforo, Foulquier, Jaime Mata, Šibasaki, Guardiola. Náhradníci:

Adán – Á. Correa, Godín, N. Kalinić, G. Martins, Partey. Žluté karty:

56. Damián Suárez Žluté karty:

82. Saúl Ñíguez, 84. Juanfran Červené karty:

68. Antunes Červené karty:



Rayo Vallecano : Deportivo Alavés 1:5 (1:2) Góly:

30. De Tomás Góly:

8. Navarro

34. I. Gómez

56. Calleri

77. I. Gómez

90+5. Burgui Sestavy:

Alberto García (C) – Advíncula, A. Ba, Amat, Á. Moreno – G. Elustondo (73. Velázquez) – G. Kakuta, Trejo (70. Alegría), Imbula, Á. García (57. Embarba) – De Tomás. Sestavy:

Pacheco (C) – Navarro, Laguardia, Maripán, R. Duarte (82. Aguirregabiria) – I. Gómez, Brašanac, Wakaso, Jony (79. Burgui) – Guidetti (65. Sobrino), Calleri. Náhradníci:

Dimitrievski – Medrán, Embarba, Bébé, Alegría, Velázquez, Pozo. Náhradníci:

Sivera – Sobrino, García, Burgui, Twumasi, Aguirregabiria, Diéguez. Žluté karty:

90+4. Imbula Žluté karty:

23. R. Duarte, 83. Aguirregabiria Červené karty:

35. A. Ba Červené karty:

Rozhodčí: Cordero – Escuela, Cerezo