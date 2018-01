Limberský si chválí Andalusii: Hřiště deset metrů od pokoje. Paráda

Formu teď ladí ve španělské Marbelle na pobřeží Costa del Sol. V létě sem jezdí turisté na dovolenou, ale plzeňské fotbalisty tady čeká tvrdá dřina.

„Je to potřeba. Chceme být dobře nachystaní, proto musíme v lednu kvalitně trénovat. Je to náročné, ale všichni to chceme podstoupit, protože to má smysl,“ hlásil v rozhovoru pro klubový web David Limberský, jeden z nejzkušenějších hráčů Viktorie.

S ní už zažil slavné souboje v Lize mistrů proti Barceloně, AC Milán, Manchesteru City či Bayernu Mnichov. Teď je před ním vidina si tyhle neopakovatelné zážitky ještě jednou zopakovat. Český mistr má totiž téměř jistý přímý postup do základní skupiny této nejprestižnější klubové soutěže.

A k titulu má suverénně nejblíž plzeňská Viktoria. Ale nesmí usnout na vavřínech. Proto její hráči i v Marbelle dřou. Na tréninky bedlivě dohlíží kouč Pavel Vrba se stopkami v rukách, fanoušky překvapí zarostlý Aleš Hruška v brance. Nálada na trénincích je uvolněná, ale zároveň je znát, že všichni jedou naplno. Nic se nesmí podcenit.

Počasí zatím přeje, jasná obloha, přes den 14 až 17 stupňů. Útulný hotel, který se stal viktoriánům dočasným domovem, leží na úpatí vrchoviny, jíž vládne hora Sierra de Mijas s výškou 1150 metrů nad mořem.

„Velkou výhodou je, že to máme z hotelového pokoje na hřiště deset metrů. To je paráda,“ pochvaloval si Limberský. „Všechno je tady super, podmínky pro soustředění jsou ideální. I počasí nám zatím přeje,“ doplnil ho po prvních trénincích kolega z obrany Radim Řezník.

Marbella má pověst letoviska pro bohaté. Viktoriáni se odtud chtějí odrazit mezi fotbalovou smetánku.