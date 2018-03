Kouč Sportingu Jesus: Lidi mě znají kvůli úspěchům v pohárech

„Evropská liga je prestižní soutěž, každým rokem je silnější. Stačí se podívat na týmy, které zůstaly ve hře,“ slyšeli mimo jiné příznivci Sportingu z úst 63letého kouče Jorge Jesuse.

„Když už jsme postoupili takhle daleko, je jasné, že chceme celou soutěž vyhrát. Mě neznají lidé, protože jsem získal nějaké portugalské tituly. Ale proto, že jsem došel v evropských soutěžích hodně daleko,“ dodal odvážně.

Ve finále Evropské ligy byl dvakrát s konkurenční Benfikou. V roce 2013 podlehl londýnské Chelsea 1:2, rok na to s FC Sevilla rozhodovaly po bezbrankovém zápase dokonce až penalty (2:4).

Mimochodem, do stejných let se datují i největší úspěchy plzeňské Viktorie, pro niž bylo vždy konečnou osmifinále stejné soutěže.

Benfiku trénoval Jorge Jesus šest let, dosáhl s ní řady úspěchů i na domácí scéně. O to víc překvapilo, když v létě 2015 zamířil na lavičku velkého městského rivala. A hned v první sezoně byl blízko mistrovskému titulu, Sporting získal rekordních 86 bodů, jenže Benfica nasbírala ještě o dva víc.

„Bohužel… Ale bojovali jsme až do posledního kola, vlastně do poslední sekundy,“ vzpomínal charismatický kouč v nedávném magazínu Evropské ligy. Letos zůstal ve hře jako poslední z portugalských koučů.

Legendární José Mourinho s Manchesterem United i Paulo Fonseca se Šachťarem Doněck se loučili v osmifinále Ligy mistrů. „Jsem na to hrdý, ale fotbal je týmová záležitost. Pro mě je důležitější, aby se dařilo Sportingu, abychom vrátili jeho jméno na výsluní,“ reagoval na dotaz portugalských novinářů, jak si právě tohoto faktu považuje.

Ve čtvrtek v Plzni měl Sporting ale pořádnou dávku štěstí.