Somaliland a fotbal. Sen o mistrovství světa v zemi, která neexistuje

Problémem dětí čutajících v ulicích Hargeyse je, že možná nikdy nedostanou šanci. Jejich země, přinejmenším oficiálně, neexistuje.

Somaliland má přitom všechno, co od takového státu čekáte. Jeho občané mají somalilandský pas. Platí somalilandskými šilinky. Somalilandská vlajka vlaje v parlamentu. Prezident byl demokraticky zvolen v bezproblémových a klidných volbách. A tak dále, a tak dále.

V porovnání se sousedním Somálském, které je sužováno teroristickými útoky, je Somaliland relativně stabilní krajinou.

Problém ale je, že ho žádná vláda neuznává.

After months of planning and meetings it was great to finally see the launch of Somaliland Football Academy.

SFA has 7 academy members each with a team in our U11, U13, U15 and U17 age groups. We have a database over 1800 players already and 47 Level 1 qualified coaches. pic.twitter.com/wimLMKloY8