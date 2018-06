Fotbalisté Sokolova řeší posilu do útoku, Přeučil končí kariéru

„Pochopitelně nás to mrzí, protože byl pro náš klub nejen po sportovní, ale také po lidské stránce přínosem. Chtěl bych za všechny popřát Vojtovi do dalších let mnoho úspěchům jak v osobním, tak i profesním životě,“ řekl k nenadálému konci kariéry svého forvarda klubový ředitel Tomáš Provazník pro web druholigového Baníku.

Na západě Čech začal Přeučil nejdřív na hostování a sezona 2014/2015 mu náramně svědčila, za Baník nastřílel ve FNL osm branek a vysloužil si zájem klubu o jeho další služby. Do Baníku později přestoupil a odehrál tady další tři sezony. Dohromady nastoupil za Sokolov ve FNL do dvaašedesáti duelů, ve kterých se sedmnáctkrát trefil a často to byly výstavní góly, však si také sportovní ředitel klubu Vítězslav Hejret příchod Přeučila do Sokolova pochvaloval: „Je dobrý na standardky, má výbornou kopací techniku,“ říkal o 185 centimetrů vysokém útočníkovi.

Jenže od Přeučila se na Baníku čekalo gólů víc, v téhle disciplíně Manziu zkrátka nedokázal úplně nahradit. „Přitom jsme všichni dobře věděli, že Přeučil je stejně tak gólový hráč jako Manzia,“ nechal se slyšet Vítězslav Hejret na konci sezony 2015/16. Přeučila do střelecké formy víc nepustily ani zdravotní problémy, kvůli kterým mimochodem nevstřebal naplno dvě poslední zimní přípravy, letos to bylo kvůli nataženému svalu.