Sokolovští fotbalisté doma prohráli, jejich převaha byla platonická

„V posledních zápasech jsme se chtěli odpíchnout od defenzivy. Že je Tábor teď dole, nic neznamená, bude to těžký zápas. Bude to o dobývání. Na to jsme připraveni a měli bychom být lépe připraveni díky domácímu hřišti. Připravujeme se na tři body, nechceme nic podcenit, chceme navázat na poslední sérii, prodloužit ji a do zimy udělat co nejvíce bodů,“ burcoval před zápasem obránce Jan Mejdr.

A po něm? „V závěru jsme se hodně snažili. Ale nedokázali jsme tam dostat kvalitní míče. Jeden gól mohl vše ještě změnit, protože pak se mění i psychika, ale bohužel to se již nestalo. A za daného vývoje utkání soupeř zvítězil zaslouženě,“ posteskl si po utkání trenér Vítězslav Hejret.

To už jeho svěřenci prohrávali od 72. minuty 0:2. Táborsko své dva góly vtěsnalo do pěti minut. Podle Hejretova mínění duel ovlivnila taktika.

„Byl to průměrný zápas s průměrným tempem hry. Z naší strany jsme v prvním poločase měli takovou platonickou převahu, což vyplývalo z taktiky hostujícího mužstva a také z křečovité snahy. Probíhalo to, jak bývá běžné, když jedno mužstvo hraje takticky,“ míní Hejret.

Druhý poločas ovlivnila zranění Erika Lienera a Adama Čiháka, po nichž následovala nucená střídání. „To nám zhatilo plány, abychom vydrželi být trpěliví. Následně se odehrála situace, kdy faul první byl, ale otázka jestli i ten druhý,“ postěžoval si sokolovský trenér.

To bylo před první brankou hostí, kdy Pilík poslal přímý kop přes zeď do pravého horního růžku branky.

„Ze standardní situace jsme inkasovali a od této chvíle, ačkoliv jsme se hodně snažili, tak jsme neměli na to, abychom zápas zvrátili. Sice nám pomohl příchod Davida Štípka, ale vytvořili jsme si pouze nadějné situace, kdy to úplně nebyly gólové šance,“ popisuje Vítězslav Hejret. Za pět minut Pfeifer využil nepřesné malé domů a přeloboval bezmocného Dvořáka.

„Před třetím střídáním jsme dostali gól po brejku, kdy soupeři vyšla absolutně zvolená taktika,“ podotkl Hejret.

Táborský trenér Kamil Tobiáš netajil, že za úspěchem stojí zvolená taktika. „Utkání jsme zvládli po taktické stránce. Zatáhli jsme se do bloku, spoléhali na to, že domácí budou muset tvořit a nám vyjdou brejkové situace.“ Na to Táborsko čekalo dlouho. „První vítězství venku na podzim, body, které jsme hodně potřebovali a jsou pro nás zlaté.“