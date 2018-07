Na závěr opět bez gólu. Sokolov proti ligovým týmům - 0:10

Nevstřelit ligovým celkům ani gól není dobré, ale celkově všechny tři zápasy rozhodně tragické nebyly. „Pro hráče zkušenost, s takovými soupeři se nepotkáváme moc často. Doufám, že v sezoně bude vidět, že jsme hráli s takovými soupeři a posbírali aspoň malé zkušenosti,“ věří kouč Sokolova.

Možná že poslední porážka v Teplicích nemusela být tak krutá. „Nepředvedli jsme žádný zoufalý výkon, byly tam věci, s nimiž jsem byl spokojen, i jiné, s nimiž ne. Mohli jsme zabránit prvnímu a třetímu gólu, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo.“

Teplický a exsokolovský trenér Daniel Šmejkal poslal do zápasu od první minuty hned tři hráče, kteří mají také zkušenosti se sokolovským dresem. V obraně nechyběl Tomáš Vondrášek ani staronová posila Jan Hošek, v útoku pak nastoupil David Vaněček, kterého do druhého poločasu nahradil Marek Červenka, další bývalý baníkovec. V sokolovské sestavě nechyběly dvě čerstvé posily Milan Mišůn s Václavem Vašíčkem. A přesvědčily, že by mohli být posilami s vyššími ambicemi.

„Jsou tam i jiní kluci. Já s touto vizí do Sokolova šel, aby takoví kluci měli myšlenku se podívat do první ligy. Je jedno, jestli jim je dvacet nebo osmadvacet nebo třicet, myslím, že v dnešní době těch dobrých hráčů není úplně moc, a pokud někdo bude mít dobrou sezonu, tak po něm někdo z ligy sáhne. Je to pro všechny šance. Jsou tam zajímaví hráči a záleží na nich, jak budou trénovat a jakou budou mít sportovní formu,“ nahlíží Horváth do aktuálního sokolovského kádru.

V poslední přípravě se prostřídali kromě Adama Čiháka a Glasera všichni. „Máme dvacetičlenný kádr, byly tam dva, možná tři otazníky, ale moc změn nebude,“ naznačuje, jak by mohla vypadat sestava na soutěž.

Celkem Sokolov odehrál v přípravě pouhých pět zápasů, kromě proher s ligisty už jen porazil Františkovy Lázně 4:0 a remizoval 2:2 s Plauenem. „Bohužel nám odpadly dva zápasy, snad nám nebudou chybět v rozehranosti v úvodních kolech,“ doufá Horváth.

Sezonu zahajují v pátek v Ústí nad Labem. To v generálce přehrálo Karlovy Vary 1:0. Sokolov na zápase měl své zvědy. „Je to začátek, první kolo, nechci říct, že těžké venku, ale los nám zase vybral na úvod dva zápasy venku a první domácí duel máme Hradec, velmi těžký los. Minulou sezonu jsme začali tak, že jsme ze tří zápasů získali jeden bod, což se, doufám, nebude opakovat. Věřím tomu, že jsme připraveni lépe než na minulou sezonu,“ doufá Pavel Horváth.

Loni v Ústí hrál Sokolov také na začátku a zápas se dohrával ve vzrušené atmosféře. „Byl tam nevrácený míč, ale potom jsme s nimi ještě hráli a navíc chybělo dvacet osm kol do konce a emoce už vyprchaly,“ nemyslí si sokolovský trenér, že by úvodní letošní duel byl poznamenán událostmi před rokem.

Ústí se minulou sezonu do posledního kola strachovalo o záchranu, pro Sokolov možná ideální soupeř na rozjezd. „Nejsem odborník na druhou ligu, ale jak to pozoruji, jedná se o velmi vyrovnanou soutěž. I my hráli dobré zápasy s týmy, co postoupily do ligy. Teď myslím, že výkonnostně tam nebude nikdo dominantní,“ myslí si sokolovský trenér.

Soutěž bude mít poněkud jiný formát, postoupí jen vítěz a dva další budou hrát baráž o účast. „Myslím, že to je plus, soutěž bude mít větší náboj a hrát se bude až do finále, je to dobře,“ dodává Pavel Horváth.