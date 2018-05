Sokolovští fotbalisté hrají v pohodě a drží se na sedmém místě

„Hrajeme ve větší pohodě, chceme vyhrát ještě nějaké zápasy a posunout se v tabulce. Do zápasů jdeme uvolněně,“ říká obránce Jan Mejdr.

Naposledy to sice nevyšlo, Sokolov doma prohrál s Hradcem Králové 1:2. „Šli jsme do vedení, ale vstoupili špatně do druhé půle, soupeř byl aktivnější, nechali jsme se zatlačit a byla jen otázka času, než dostaneme gól. Bohužel jsme jej dostali, následně měli ještě dvě dobré příležitosti, které jsme neproměnili,“ ohlíží se za posledním zápasem Jan Mejdr.

Právě on byl jediným střelcem Baníku v tomto duelu. „Na jednu stranu mě potěšil, ale ke konci zápasu už to taková radost nebyla.“

Pro Jana Mejdra to byla první branka v sezoně, celkově jich moc nedává. „Říkal jsem si, že když dostávám dost prostoru na hřišti, tak bych se měl zviditelnit nějakým gólem. Ovšem je škoda, že jsme ještě ve fázi, kdy bychom mohli sbírat body, přijít o takový zápas a vyjít z něj úplně naprázdno. To si myslím, jsme nemuseli,“ nepotěšil jej zásah v prohraném zápase.

Na hřišti dostává dost prostoru, nastupuje v základní sestavě. „Moje výkony mají vzestupnou tendenci, potvrdilo se to i gólem proti Hradci. Každopádně je tam prostor, kam se zlepšovat. Měl bych se dostat do víc příležitostí, ve finální fázi potřebuji víc zabrat. Obránce jako já má za úkol se při zakončení nebo centru do vápna se tam dostat. To je taková nadstavba, kterou týmu může poskytnout,“ říká Jan Mejdr.

A není to jen o obráncích a útočnících, do bránění a útočení se musí zapojovat celé mužstvo. To v Sokolově ví, a hlavně dokáží v zápasech prodat. Jediný, a dost podstatný, problém je v tom, že je naprosto minimální efektivita. Proměňovat šance je v Sokolově velká starost, která se táhne už od minulé sezony.

„Do šancí se dostáváme, nemáme možná takové štěstí, které bychom v tu chvíli potřebovali. Každý se na tréninku zapojuje do střelby,“ vysvětluje Mejdr a přidává svoje možné vysvětlení. „Hlavní příčina, podle mě, je v tom, že nemáme momentálně stabilního útočníka. Vždy se to vyvine tak, že se nám útočníci zraní a potom nastupují hráči, kteří útok primárně nehrají.“

Následně čeká Baník náročný program, zítra nastoupí v Příbrami, ve středu hostí doma Frýdek-Místek a další sobotu jede do Vítkovic. Sezonu ukončí v pátek 25. května domácím duelem s Vlašimí. První je na řadě Příbram, celek aspirující na postup stejně jako byl Hradec.

„Po dvou výhrách se nám nepodařilo přidat třetí s Hradcem, a tak bychom se chtěli vrátit na vítěznou vlnu a bodovou sérii.

Hrát proti celkům z čela je dobré v tom, že do takových zápasů jdeme s tím, že nemáme co ztratit a můžeme jen získat. Navíc nám to vyhovuje i v tom, že takoví soupeři jsou fotbalovější, snaží se hrát fotbal,“ dodává Jan Mejdr.