Sokolovské přání před startem jara: Posunout se v tabulce druhé ligy

Po podzimu jsou sokolovští fotbalisté na sedmém místě tabulky, získali čtyřiadvacet bodů. „Naším sportovním cílem je posunutí se ve FNL na vyšší příčky. Jestli to bude třetí, čtvrté nebo páté místo, není v tuto chvíli podstatné, ale stoprocentně po doplnění kádru a absolvování zimní přípravy se chceme v tabulce posunout výš,“ vyhlašuje před startem jarní části ředitel sokolovského klubu Tomáš Provazník. Opravňuje jej k tomu i minimální pohyb v kádru během zimy. Vždyť odešli pouze dva hráči a jediný přišel, to nebývá zvykem.

Los Baníku Sokolov 17. kolo 3.3., 14.30 Táborsko – Sokolov 18. kolo 11. 3., 11.00 Sokolov – Opava 19. kolo 17.3., 10.15 Třinec - Opava 20. kolo 1. 4., 15.00 Sokolov - Pardubice 21. kolo 6.4., 18.30 Znojmo - Sokolov 22. kolo 15. 4., 15.00 Sokolov - Žižkov 23. kolo 22.4., 17.00 Č. Budějovice - Sokolov 24. kolo 25. 4., 17.00 Sokolov - Varnsdorf 25. kolo 28.4., 10.15 Olympia - Sokolov 26. kolo 6. 5., 15.00 Sokolov – Hr. Králové 27. kolo 12. 5., 17.00 Příbram - Sokolov 28. kolo 16. 5., 17.00 Sokolov – Frýdek-Místek 29. kolo 20. 5., 17.00 Vítkovice - Sokolov 30. kolo 25. 5., 17.00 Sokolov – Vlašim

„Nejsem schopen říct výsledky zápasů, ale jsem přesvědčen, že nebudeme horší. Naopak. Protože mužstvo zůstalo pohromadě, myslím, že hráči, čím déle budou spolu a čím víc budeme dělat na trénincích věci, které se objevují v našich jak útočných, tak obranných situacích v zápasech, už základy mají v sobě. Na druhou ligu máme čtyři, pět hráčů, kteří jsou nadstandardně herně inteligentní, tak myslím, že bychom měli být už jen lepší,“ připojuje jeden z trenérů Pavel Horváth.

Zvláště když odešli dva hráči, kteří nebyli herně vytížení, tedy brankář Jakub Dvořák a obránce Bohumil Havel. Navíc se určitě herně využije i zmíněný jediný nový hráč, Stanislav Vávra z Brna.

„Samozřejmě netvrdím, že se nevyvarujeme nějakého průšvihu, co se týká rozehrávky a přechodové fáze do útoku, ale co se týká útočné fáze, věřím tomu, že budeme připraveni lépe a budeme chtít navázat na konec podzimu, kdy jsme byli až abnormálně úspěšní na to, kolik jsme stříleli gólů,“ přidává Horváth.

Stejně ovšem trenéři nebudou moci využít všech hráčů. Třeba Lukáš Provod byl celou přípravu mimo a zatím není připraven do tréninku. Dalším problémem je umělá tráva, na níž se během zimy odehrává většina činností. Ta ničí některým hráčům kolena, ale ani to není zásadní problém. Tím je Ludvík Tůma, který si v posledním přípravném zápase natrhl lýtkový sval. K tomu několikadenní virózy a další drobné věci.

Poslední soutěžní zápas odehrál Sokolov loni 26. listopadu. „Pro mě osobně, a myslím, že i pro hráče, je dva měsíce a týden velmi dlouhá doba. Musím říct po pravdě, že několik dní jsme se museli motivovat i v trenérské šatně, abychom šli s chutí do tréninků. Museli jsme motivovat hráče a v polovině přípravy dostali kluci necelé čtyři dny volna, aby si vyčistili hlavu a nabrali sílu do dalšího měsíce,“ přiznal Pavel Horváth.

A do toho přišly v posledních týdnech třeskuté mrazy. Horváth se k této otázce vyjádřil věren své pověsti. „Odlehčím to. My máme mráz v šatně celý rok. Tak bychom měli mít výhodu. Tréninky byly takové, že jim bylo teplo,“ smál se. Nicméně ví, že těžké terény nahrávají méně kvalitním týmům. „Je logické, že mužstva z čela tabulky ztrácejí.“V sobotu by měli sokolovští fotbalisté vyběhnout k prvnímu duelu na půdě Táborska, zatím se připravují, jako by se hrálo, nic se pro ně nemění. Předpověď počasí však příznivá není, rozhodne se zítra.

„Momentálně je v Táboře hřiště pod sněhem, který odklízí. Bude se rozhodovat, zda se bude hrát a které zápasy se případně odloží. Nicméně platí, že se připravujeme tak, jako by se hrálo, a vyvineme veškeré úsilí, abychom do jarní části FNL vstoupili úspěšně,“ doplnil ředitel Provazník.