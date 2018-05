Sokolov se vracel z Příbrami bez bodu, domácí jsou blízko postupu

Grajciarův centr a hlavou přesně zakončil. Předtím trefil Hlúpik břevno. Sokolov už na to nedokázal odpovědět.

„Už spolu takto dali víc gólů. V takových zápasech rozhodují standartky, my ji proměnili. Soupeř své standartky, které měl, neproměnil včetně té největší v poslední minutě,“ uvedl příbramský trenér Josef Csaplár.

Hráli dobře, zase bez bodu

Sokolov sehrál vyrovnanou partii, i když se většinu doby bránil a v samotném závěru měl smůlu, když standartní situace Přeučila neskončila v brance. Mohlo to dopadnout obráceně než minule doma s Hradcem, o bod za remízu přišel v poslední chvíli, když inkasoval z trestného kopu v 92. minutě.

„Sokolov hrál hodně slušně, hodně dobře a úplně jinak než v zápasech, které jsme viděli. Přidali o jednoho ofenzivního hráče víc a jaké měli držení míče v ofenzivě, to bylo nové,“ vysekl Csaplár poklonu soupeři.

Ten chtěl zapomenout na prohru s Hradcem a na půdě favorita bodovat. „Jedeme zase ven, nesmíme se porážkou nechat nějak srazit a vstoupit i v Příbrami do utkání jako doma s Hradcem. Akorát snad budeme bodově úspěšnější než teď,“ přál si před zápasem obránce Jan Mejdr.

Předzápasové přání nevyšlo

Nevyšlo to. Stálá herní převaha Příbrami sice nebyla díky nepřesným nahrávkám ve finální fázi, ale dopředu se také moc nehrnuli.

„Sokolov se ukázal jako dobrý, kvalitní soupeř, těžko jsme se dostávali před jejich branku. Spíš se hráči soustředili na to jak neinkasovat a uhájit vítězství,“ přiznal trenér Příbrami.

Situace na čele soutěže se vyjasnila díky nečekané porážce Hradce Králové, který po výhře v Sokolově doma nepochopitelně prohrál s posledním Ústí nad Labem 1:3. Paradoxně tím dostal Příbram pod psychický tlak. Škoda, že toho Sokolov nevyužil.

„Těžké, složité utkání a důležité vzhledem k prohře Hradce Králové s Ústím. To se podepsalo na hráčích, chyběla tomu lehkost, ale to je pochopitelné. Důležité body. Nebyl to nějaký špatný výkon, že bychom nechtěli hrát fotbal, ale nervozita nám svazovala nohy,“ dodal Josef Csaplár.

Ještě dvakrát doma

Jsou tři kola do konce soutěže a Sokolov ještě čekají rozdílní soupeři. Už ve středu hostí o záchranu bojující Frýdek-Místek a stejně namočený soupeř jej čeká v neděli. To se představí v Ostravě na stadionu Vítkovic. Sezonu zakončí v pátek 25. května domácím duelem s Vlašimí, které už také o nic nejde.