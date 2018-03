Špatný jarní start Sokolova, fotbalisté Opavy na západě Čech vyučovali

Čtyři hráči včetně kapitána Glasera nebyli k utkání vůbec připraveni a ve 24. minutě byl na nosítkách odnesen ze hřiště Adam Ševčík.

„Byli jsme připraveni na soupeře, ale bohužel do toho zasáhlo i zranění. Aktuálně je pět hráčů mimo. Nemáme klasického hrotového útočníka, budeme to muset nějak vyřešit,“ uvedl sokolovský trenér Pavel Horváth. Nechtěl se na to ale vymlouvat. „Opava hraje o postup a to bylo vidět.“

Ráz duelu určila už desátá minuta hry. Opava se z první střely na branku dostala do vedení, centr z levé strany uklidil Jurečka hlavou do sítě.

Navíc se na dobře připraveném hřišti za jarního počasí lépe pohybovala, ač na trávě ještě letos nehrála. Sokolov si svůj pažit před zápasem vyzkoušel.

„Ve středu byl ještě sníh, ale poslední dva dny jsme na něm trénovali. Pro mě to bylo ideální, neskákalo mi to,“ říkal Horváth před zápasem. V něm jeho svěřencům bohužel ano. Největší šanci na vyrovnání měli ve 23. minutě, kdy dva pokusy byly zblokovány a ten finální Rychnovského chytil brankář. Navíc deset minut před poločasem zachránil Baník gólman Bolek včasným vyběhnutím proti Puškáčovi, který na něj pelášil sám.

„Není to sice špatné, ale propadl nám jeden centr a dostali z toho gól,“ říkal o přestávce do televizní kamery Stanislav Vávra. Ke své premiéře v sokolovském dresu se dostal dřív, než čekal, střídal totiž zraněného Adama Ševčíka. „Premiéra je hektická, ale bohužel stalo se a musel jsem tam jít,“ přiznal.

Opava hrála systém se třemi obránci, přesto se Sokolov za celý první poločas nedostal k ohrožení její branky. „Je to o soubojích, vyhrávat je, následně si to dávat do stran a jít do centrů a dotlačit tam vyrovnávací branku. Je jich tam o jednoho míň a musíme toho využít, vylákat jednoho stopera, dát to do strany a udělat náběh,“ nabízel Vávra řešení.

Jeho spoluhráči to málem do puntíku splnili v 53. minutě. Na centr z pravé strany vyskočil nejvýš Mráz a trefil jenom tyč. A to byl konec.

Z protiútoku Opava vybojovala roh, po něm hlavičku Žídka vyrazil Bolek jen před sebe a Kuzmanovič zblízka neměl problém dorazit. „To asi nebyl zlomový moment. Opava má svoji kvalitu, kterou potvrdila, jen je škoda, že se nám nepodařilo dát ani jeden gól,“ míní stoper Peter Mráz a přiznává. „Zápas se nám vůbec nepovedl jak výsledkově, tak herně. Chyběli nám zranění hráči, mají svoji kvalitu, je to pro nás ztráta.“

Následnou krásnou střelu Jirsy z přímého kopu vyrazil výtečný Bolek na roh, v 68. Schaffartzik těsně minul odkrytou branku, ale čtvrthodiny před koncem Kuzmanovič svým druhým gólem, střelou z dálky po zemi přesně k pravé tyči, rozhodl.

„První gól byl nepříjemný a vše rozhodl druhý. Potom už to pro nás bylo těžké a kluci trochu ztratili sebevědomí. Nevyšlo nám vůbec nic, doufám, že jsme si to nyní vybrali a příště už budeme lepší,“ dodává sokolovský kouč Pavel Horváth.