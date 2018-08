Skvělý obrat zazdila chyba. Mrzí mě to, smutnil sokolovský trenér Horváth

„Chtěli jsme samozřejmě vyhrát a po tomhle průběhu musím být prostě zklamaný. Mrzí mě chyby našich hráčů, sami jsme soupeři nabídli šance, proto teď ty tři body po zápase nemáme a znovu máme jenom jeden,“ počítal po utkání sokolovský trenér Pavel Horváth.

Vysočina hrála totiž téměř celý zápas v oslabení po vyloučení Tilla Schumachera. Vedla sice z penalty, Sokolov však po hodině hry dokázal dvěma slepenými góly zápas otočit a dál se tlačil dopředu. Jenže po lehké ztrátě míče nedokázal Baník včas zachytit brejk Jozefa Urblíka a ten pro Jihlavu zachránil vyrovnávacím gólem v 74. minutě alespoň remízu. Přesto právě v Sokolově ztratila Jihlava body poprvé v sezoně.

Na Baníku se patrně částečně projevil „anglický“ týden, který si střihl poprvé v sezoně. Část sil týmu ubralo pohárové vítězství 4:0 v Rakovníku, další porci odčerpala také sluneční výheň, které příliš neubral ani dopolední výkop sobotního utkání. „Chtěl bych kluky pochválit, jak se s tím popasovali. Chceme stabilizovat sestavu, tak jsme to proti Jihlavě moc neprostřídali a ke konci bylo vidět, že už toho kluci mají dost. I s ohledem na počasí,“ věděl Horváth.

Penalta, červená. A co dál?

Schumacher dostal exligového favorita do problémů už v páté minutě, kdy dostal červenou kartu za faul na Jana Kosaka a rozhodčí navíc nařídil pokutový kop. K penaltě se postavil Petr Glaser, ale s jeho střelou i následnou dorážkou si poradil brankář Luděk Vejmola.

„Zápas samozřejmě ovlivnila pátá minuta, kdy jsme po vyloučení Schumachera šli do deseti. Museli jsme slézt do nižšího bloku, přesto jsme však byli soupeři stále nebezpeční, toho si na klucích cením,“ chválil svůj tým po utkání jihlavský trenér Martin Svědík.

Že byla pátá minuta nejdůležitějším momentem zápasu, to potvrdil i sokolovský kouč Horváth. „Bohužel jsme penaltu nevyužili, a to na mužstvo trochu dolehlo. Nemůžu říct, že by kluci nechtěli, ale byl tam příliš velký počet individuálních chyb a ztrát balonu. Možná jsme byli i malinko přemotivovaní, přijel k nám zatím nejlepší tým a na hřišti to potvrdil. I v deseti hráčích,“ řekl trenér Baníku.

Jihlava dostala šanci jít do vedení z penalty v 57. minutě a Lukáš Vaculík se nemýlil. „První půle byla od nás hodně rozháraná a v té druhé, když jsme chtěli dostat soupeře pod tlak, tak přišla penalta,“ kroutil hlavou Horváth.

Sokolov ovšem tahle patálie přibrzdila jen na okamžik a během jediné minuty pak dvěma góly otočil skóre. Po hodině hry se trefil Stanislav Vávra a po něm se prosadil Kosak. „V obou situacích nám v šestnáctce propadly odražené míče a domácí se k tomu dostali, zakončili a dostali se do vedení,“ řekl k dalšímu z klíčových okamžiků utkání jihlavský kouč Svědík.

Navzdory oslabení patřilo poslední slovo jeho týmu. V 74. minutě srovnal stav zápasu Urblík, který mohl zápas dokonce otočit, to by ale nesměl v závěru šanci zahodit.

„Mančaft obrovsky šlapal, toho si cením. Hnal se za vyrovnáním a pak i za vítězstvím. Využili jsme každou možnost jít do kombinace nebo rychlého protiútoku, což soupeři dělalo problémy. Za to musím své hráče pochválit, jejich výkon byl opravdu velmi dobrý. Tedy kromě té dvouminutové nekoncentrovanosti, kdy jsme dostali dva góly,“ dodává Martin Svědík.

Jihlavě patří v tabulce se ziskem 13 bodů druhé místo se ztrátou dvou bodů na zatím stoprocentní Ústí nad Labem. Třetí České Budějovice mají 12 bodů a čtvrtý je s 11 body Hradec Králové, který díky bezbrankové remíze v Prostějově udržel neporazitelnost. Sokolov je v tabulce se dvěma body předposlední. V dalším kole hraje Sokolov v Chrudimi, výkop sobotního zápasu je naplánovaný na 10.15 hodin.